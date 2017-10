El govern retira 148 plaques del Ministerio de la Vivienda

Operaris de la brigada municipal van iniciar ahir els treballs per treure les 148 plaques del Ministerio de la Vivienda amb el jou i les fletxes per fer net de simbologia franquista a façanes de Manresa.

Van engegar els treballs a la façana del número 130 del carrer del Bruc. Ha estat la primera de la llista que ja té menys de 148 perquè des de la notícia que es faria la retirada i arran de les primeres notificacions rebudes, alguns propietaris ja les han retirat personalment.

Les plaques retirades es dipositaran al Museu Comarcal de Manresa per poder utilitzar-les per tal que esdevinguin un material històric útil contra l'oblit i per l'educació per la pau, el respecte a les persones i la llibertat.