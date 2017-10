La nova rotonda de la Bonavista es podrà estrenar demà amb un carril de circulació

A partir de demà es podrà anar directament del passeig Pere III a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa. I la carretera de Vic tindrà continuïtat tant d'entrada com de sortida de la ciutat. Si el temps ho permet, es posarà en funcionament la nova rotonda de la Bonavista. Ahir els operaris que asfaltaven la carretera i els que havien de pintar la senyalització estaven pendents de les previsions meteorològiques perquè res no espatllés la posada en marxa de la rotonda després de quatre mesos d'obres.

L'Ajuntament de Manresa va anunciar ahir que es dóna per acabada la primera fase de les obres a la Bonavista, que és la construcció de la rotonda.

Tot i que els treballs han de continuar al perímetre de la infraestructura, ja s'obrirà un dels dos carrils que és previst que tingui. En aquest cas el més pròxim al centre. L'exterior es necessita com a zona de treball per a la segona fase del projecte. Malgrat això es podran fer tots els moviments que permet la rotonda excepte anar cap a la carretera de Santpedor, que és on precisament ha començat la segona fase.

Amb la nova infraestructura en marxa es podran fer «moviments inèdits» fins ara, van explicar ahir els regidors d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, Marc Aloy i Jordi Serracanta, respectivament. Com anar del Passeig a la carretera del Pont, o entrar a la mateixa carretera del Pont des de la de Vic.



Treballs d'asfaltatge

Ahir a la tarda es van iniciar els treballs per col·locar la primera capa d'asfalt. Era previst que els treballs es poguessin acabar la mateixa nit o com a màxim avui. La segona i definitiva capa arribarà al final de tot el projecte.

L'operació per obrir la rotonda començarà dijous a les 5 de la matinada. No es tallarà el trànsit en cap moment, però a aquesta hora es retiraran els elements de formigó que ara envolten tota la zona d'obres. S'instal·laran als perímetres, que és on es traslladaran els treballs. És previst que a primera hora del matí, entre les 8 i les 9, coincidint amb l'hora punta, ja s'hi circuli amb tota normalitat.

A partir de dijous també s'iniciaran les obres de la segona fase de la Bonavista. Consisteixen bàsicament en la nova urbanització del carrer de Jacint Verdaguer, entre la carretera del Pont de Vilomara i la carretera de Vic, on durant dos mesos no es podrà circular. Actualment és una via per sortir de la ciutat.

També hi haurà treballs a la cantonada del Pere III amb la carretera de Vic, i a la carretera de Santpedor, al tram entre Bonavista i carrer de Sant Antoni Maria Claret. Aigües de Manresa ja va iniciar els treballs en aquest punt la setmana passada. El projecte preveu que s'ampliïn voreres i que s'hi plantin arbres.

Durant la segona fase de les obres, que s'acabaran a final d'any, es mantindran els recorreguts per a vianants.

Les obres a la Bonavista van començar a principi del mes de juny passat. També han suposat canviar conduccions de serveis com aigua potable i clavegueram.