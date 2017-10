Llum verd a la pujada d'impostos i taxes a Manresa

El ple municipal de l´Ajuntament de Manresa ha donat llum verd a la proposta del govern municipal de Manresa d´incrementar les ordenances fiscals per al 2018 un 2,5% per a la majoria d´impostos i taxes. S' aproven amb el vot a favor de CDC i ERC, el vot en contra de CUP i DM i abstenció de PSC i Ciutadans

El regidor d´Hisenda, Josep Maria Sala, ha insistit durant la sessió plenària que l´increment es porta a terme bàsicament per compensar el descens d´ingressos ocasionat per la incidència del canvi normatiu respecte l´aplicació de les plusvàlues. La taxa d´escombraries s´incrementa 12 euros anuals per a la majoria de rebuts, a causa de les despeses provocades pel fet que a partir del 2018 caldrà fer un pretractament de la fracció rebuig, que es farà al Vallès.

En el cas dels rebuts de les més de quatre mil famílies que viuen en un carrer que fins ara era considerat de segona categoria, l´increment serà de 24 euros.

Pel que fa a l´Impost de Béns Immobles (IBI) el tipus impositiu general passa del 0,86% al 0,882%, per l´aplicació de l´increment del 2,5%. En la categoria rústica canvia el tipus impositiu del 0,366% al 0,375%.

El tipus impositiu de l´Impost de Construccions i Obres (ICIO) també experimenta un creixement del 2,5% i passa del 3,88% al 3,98%. Es manté per sota del 4% del 2012.

L´impost sobre l´increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), l´impost de vehicles i d´activitats econòmiques es mantindran l´any que ve com enguany.

Pel que fa a les taxes, s´aplica un increment general de tarifes del 2,5%, amb l´excepció de la taxa de residus que, com ja s´ha dit, és molt superior.



Pagament 'a la carta'

El govern municipal seguirà mantenint el descompte del 2% per als pagaments a l´avançada que realitzin els ciutadans dels tributs.



També hi haurà la possibilitat de fer el pagament a la carta, de la manera que sigui més còmode per al contribuent al llarg de l´any, sempre dins de l´exercici corrent.



Queden pendents les taxes de subministrament d´aigua i clavegueram, que es faran públiques abans d´acabar l´any, i les taxes i preus públics de centres d´ensenyament municipals com són l´Escola d´Arts, el Conservatori Municipal i l´ Escola de Música, que es decidiran el primer trimestre de l´any.