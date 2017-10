Els ambulatoris de Manresa començaran a posar la vacuna de la grip aquest dilluns

Els quatre ambulatoris de Manresa -CAP Bages, CAP Barri Antic, CAP les Bases i CAP Sagrada Familia- ja estan preparats, amb les dosis a punt i algunes hores donades als pacients. Aquest dilluns, dia 23 d'octubre, el departament de Salut, a través de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, posarà en marxa la campanya de vacunació contra la grip 2017-2018.

El departament de Salut ha distribuït al voltant d'1.200.000 dosis de vacunes. D'aquestes, un 7%, 84.000, aniran a les comarques de la Catalunya Central (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès), segons informació facilitada pel CatSalut d'aquesta regió sanitària. En la campanya de l'any passat, s'hi van distribuir 78.817 dosis de vacunes. Per tant, la previsió d'enguany és de 5.183 més, que representen un 6,5% més. Caldrà veure, però, a l'hora de la veritat, quantes en demanen els centres i si totes s'acaben posant.



Dos mesos de campanya

La durada prevista de la campa-nya és de dos mesos, amb l'objectiu que la protecció sigui òptima quan comença l'activitat gripal, que normalment és entre final de desembre i començament de gener. La vacunació contra la grip s'adreça especialment a persones que pateixen problemes de salut crònics (com pulmonars, cardiovasculars o diabetis); les internades en residències de gent gran, centres sociosanitaris, etc; les dones embarassades; les persones amb obesitat mòrbida i les que tenen 60 anys o més. També s'han de vacunar les que poden transmetre la grip a persones d'alt risc, especialment els professionals de la salut i els cuidadors, així com també professionals com policies, bombers, personal de protecció civil i que treballa en emergències sanitàries i en institucions penitenciàries, entre d'altres.

La novetat: les farmàcies

Com a novetat, i amb l'objectiu d'augmentar les taxes de cobertura vacunal, les 3.183 farmàcies comunitàries de tot Catalunya s'implicaran amb la campanya impulsant la vacunació de les persones que pertanyen als grups de risc i que freqüenten la farmàcia habitualment, així com també entre els més de 7.000 professionals. La secretària del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, Pilar Gascón, ha explicat que, «a la vegada, promouran accions com la promoció del rentat de mans i altres mesures higièniques per disminuir els casos de grip». Finalment, el mes d'abril, les farmàcies realitzaran una enquesta als usuaris per conèixer el percentatge de població de risc vacunada, usuària de l'oficina de farmàcia.