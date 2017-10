Usuaris del bus de Manresa a Barcelona alerten que hi ha hagut cinc avaries en un mes

Al degoteig constant d'incidiències pels retards s'hi han de sumar les avaries i el mal estat d'alguns autocars. Els usuaris habituals de la línia Manresa-Barcelona denuncien que en el darrer mes hi ha hagut cinc incidències, de més o menys gravetat, vinculades amb el que consideren un mal manteniment de la flota. Motors que no s'engeguen i portes que no tanquen. Els usuaris, desesperats per un servei que creuen deficient, es volen organitzar per tornar a fer palès el seu malestar davant les administracions.

Des que Monbús va començar a explotar la línia Manresa-Barcelona, el desembre de l'any passat, hi ha malestar pels retards, però darrerament els usuaris alerten que s'estan produint incidèndies que podrien estar vinculats amb «el mal manteniment dels autocars». Divendres, un dels busos que es desplacen al migdia a Manresa va recollir els passatgers d'un altre bus de Monbús, que es dirigia a Olesa, perquè s'havia avariat abans de sortir de Barcelona. El vehicle es va omplir d'usuaris que es dirigien a la capital del Bages i a Olesa, i no hi havia prou seients. Molts passatgers van haver de fer el trajecte drets.

En el darrer mes, hi ha hagut dues incidències per avaries més greus que han provocat retards importants. La primera va ser el dijous 5 d'octubre en el bus de les 6.15 h, que va tenir una avaria a l'alçada de Rubí i com a conseqüència els passatgers van haver d'esperar que un altre bus passés a recollir-los. Una de les usuàries, Marta López, explica que «va ser just davant del peatge» i que en el bus hi havia unes 90 persones. «Vaig fer tard a una reunió perquè vam arribar passades les 9 del matí, i si les incidències fossin puntuals, doncs simplement seria mala sort, però el servei no ha funcionat mai bé des que Monbús explota la línia i no hi ha hagut millores, malgrat que els usuaris ho hem denunciat i ens hem mobilitzat», afegeix López, que s'està plantejant tornar a desplaçar-se amb Ferrocarrils de la Generalitat o Renfe.

La segona incidència va ser l'11 d'octubre a la tarda, quan un dels busos va tenir una avaria a la carretera C-55, a Sant Vicenç de Castellet, i va provocar retencions importants. Alguns van trucar a coneguts perquè els anessin a buscar i d'altres van esperar el següent bus per arribar a Manresa.

Els usuaris també asseguren que, a part, hi ha altres avaries sense conseqüències importants. Fa dues setmanes el bus de les 7.20 h va sortir amb retard perquè la porta no tancava bé, i fins i tot a la meitat del trajecte el conductor va haver de lligar la porta amb una corda, sempre segons la versió dels usuaris. De fet, divendres de la setmana passada, la porta del bus de les 18.00 h no funcionava bé i el conductor l'havia d'anar tancant manualment.

A més, dijous, que va ser un dia d'intenses precipitacions, usuaris que van agafar el bus de les 5 de la tarda que sortia de Barcelona van alertar de goteres als seients del darrere.

Els passatgers habituals fa mesos que s'organitzen a través d'un grup de WhatsApp i informen de les incidències a la resta d'usuaris per alertar quan van plens, quins busos surten amb retard i si hi ha avaries. L'activitat del grup de WhatsApp, amb desenes de persones, és diària i contínuament hi ha incidències. Ara estan elaborant un registre de les incidències per enviar-les a la Generalitat, i forçar l'administració a prendre mesures i obligar Monbús a millorar el servei.

Monbús acumula queixes d'usuaris, tocs d'alerta d'ajuntaments del Bages i el Baix Llobregat Nord, i la Generalitat va amenaçar la companyia amb sancions si no millora el servei. Els usuaris habituals asseguren que «els responsables de la companyia no els escolten».