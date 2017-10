La UVic-UCC agraeix a l'exalcalde Juli Sanclimens el seu paper per crear la FUB

En acabar l'acte d'inauguració del curs acadèmic 2017-2018 de la UVic -UCC a Manresa, el primer que acollia la capital del Bages, l'exalcalde Juli Sanclimens va admetre a Regió7 que rebre un gràcies per la feina feta sempre és un motiu d'alegria. I que, malgrat el que pugui semblar per la seva estreta vinculació amb nombroses entitats de la ciutat -a banda de ser-ne l'alcalde del 1987 al 1995-, no sempre l'ha rebut. Ahir, sí.

Ahir al migdia, el primer dia que Manresa celebrava la inauguració del curs d'una universitat, va voler destacar l'alcalde Valentí Junyent en la seva intervenció, Sanclimens va rebre l'agraïment del món universitari de la Catalunya Central pel seu paper impulsor en la creació de la FUB. Va ser en forma de la medalla institucional que la junta del rectorat de la UVic-UCC i el patronat de la Fundació Universitària Balmes lliuren cada inici de curs des del 1989. I no només pel lideratge de Sanclimens en la primera etapa de consolidació i creixement de la FUB. En el text de l'acord per atorgar-l'hi es fa un esment especial a «una frase ben premonitòria» de l'exalcalde manresà amb relació a la federació de la UVic amb la FUB que ha donat com a resultat la UVIC-UCC. Sanclimens la va pronunciar el 9 de juny del 1995, en l'última reunió del patronat de la FUB que va presidir, i va quedar recollida en l'acta d'aquell dia. Diu: «El Sr. Juli Sanclimens també explica que ha tingut contactes amb un diputat al Parlament per Osona, el Sr. Enric Castellnou, en els quals han apuntat la possibilitat d'encetar un camí per tal que els estudis universitaris de Vic i la FUB poguessin constituir una única Universitat de la Catalunya Central». Tal dit, tal fet. Sanclimens va remarcar a Regió7 que la rivalitat entre Manresa i Vic mai no ha tingut gaire sentit i que amb Castellnou, que va ser present a l'acte d'ahir, el que van voler va ser trobar motius per apropar les dues ciutats, i la universitat va ser una excusa immillorable.



«No ho dubteu, ens en sortirem»

En el seu breu parlament d'agraïment, l'exalcalde manresà va tenir un record especial per l'entusiasme de qui va ser regidora d'Ensenyament de Manresa, Teresa Just -a qui va definir com una «mestra en majúscules»- a l'hora d'impulsar els estudis de la FUB en els seus inicis. Va celebrar que aquell primer grup d'estudiants a les Saleses (on va començar Infermeria) s'hagi convertit en un projecte universitari «tan sòlid i que és motiu d'orgull» i, visiblement emocionat, es va adreçar directament a l'alcaldessa de Vic i a l'alcalde de Manresa, als quals va agrair la seva «valentia i dignitat» en relació amb delicat moment que viu el país. Sanclimens va fer una promesa als presents, «no ho dubteu, ens en sortirem. Tard o d'hora», que va ser resposta amb un sonor aplaudiment.

A l'hora d'atorgar-li la medalla, també es va destacar «la seva trajectòria vital, marcada pel compromís social i polític», que el va portar a ser president de l'Orfeó Manresà i de l'Agrupació Cultural del Bages; vicepresident del Bàsquet Manresa; a prendre part en la constitució de la delegació d'Òmnium Cultural a Manresa i, a banda dels seus anys d'exercici com a alcalde i de diputat al Parlament (del 1984 al 1992), a ser el primer president del Consell Comarcal del Bages.

L'acte va omplir de gom a gom la sala d'actes de la FUB. La taula la van presidir els alcaldes de Vic i Manresa i presidents de la Fundació Universitària Balmes i de la FUB, Anna Erra i Junyent, respectivament; el rector de la UVic-UCC, Jordi Montaña; Mercè Jou, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya; i Àngels Crusellas, secretària general de la UVic-UCC. A banda dels parlaments (vegeu el text de sota), el professor Jordi Franch va oferir una lliçó magistral sobre l'economia de Catalunya des del punt de vista de les seves potencialitats i febleses, i va actuar la Coral Universitària de la FUB.