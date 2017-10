L'Ajuntament gira full als grans volums de factures pagades fora de termini

L'estabilització de la situació financera de l'Ajuntament de Manresa té en els informes trimestrals de tresoreria un valuós indicador. Després de passar la part més dura de la crisi amb volums del 95% de les factures pagades fora del termini de temps legalment establert, la situació s'ha girat com un mitjó i el mateix percentatge o superior cor-respon a les obligacions que han estat satisfetes quan tocava.

De la vintena d'informes trimestrals de tresoreria analitzats per aquest diari des que es va fer notori que els proveïdors de l'Ajuntament la passaven magra per poder cobrar, hi ha un bloc molt compacte que mostra uns incompliments majoritaris a causa dels problemes de tresoreria de l'administració.

Un segon bloc alterna aquest escenari amb un altre de millora amb alternances. El tercer ja mostra un tomb en la situació amb una minoria clara de factures pagades fora de termini.

El darrer informe de tresoreria, que fa referència al període que va del juliol al setembre passat, reflecteix que de les 2.190 ordres de pagament realitzades, 2.124 han estat pagades dins el període legalment establert. En percentatge representen el 97%.

Per contra, només 66 obligacions, el 3%, van ser pagades fora de termini.

Si en comptes de fer servir el paràmetre del nombre de factures analitzem la quantitat de diners que es mouen, l'indicador encara és més positiu.

Dels 5.060.138 euros als quals ascendeixen les 2.190 factures, 4.988.677 euros es van abonar dintre de termini, el 98,6%, el que deixa el volum econòmic de les obligacions pagades fora del termini legalment establert en 74.461 euros, el que suposa només l'1,4%.



Es paga a 50 dies

Pel que fa al període mitjà de pagament, és de 50 dies, inferior als 60 que hi ha estipulats. Es tracta del mateix període que ja hi va haver el trimestre d'abril a juny.

Les obligacions pendents d'abonar fora del període legal de pagament són 186, que sumen menys de 60.000 euros.

Si l'anàlisi realitzada dels informes de tresoreria va mostrar fa tres mesos el percentatge més baix de factures pagades fora de termini, ara toca el torn a la quantitat de factures més baixa. Es faci la lectura d'una manera o d'una altra, el cert és que l'Ajuntament de Manresa ha passat de complir les seves obligacions amb els proveïdors tard en el 95% dels casos que només sigui entre el 2% i el 3%.

Cal recordar que els proveïdors arribaven a cobrar un any després del que tocava. Durant gairebé tres anys, les arques municipals van estar al límit, i això ho van notar els que presentaven una factura a l'Ajuntament de Manresa, però, ja s'ha girat full a aquesta situació i si es mantenen els mateixos indicadors aviat es podrà dir que el canvi de tendència està consolidat.

La situació va començar a canviar, tal com s'aprecia en el gràfic que il·lustra aquesta pàgina, en el període que va del juliol al setembre del 2015, quan les factures pagades fora del termini legal eren encara el 77%, però es va obrir una seqüència en la qual, amb alguns alts i baixos, el percentatge descendia de forma notable. Una situació que culmina ara amb el 2% que recull l'informe de tresoreria del trimestre d'abril a juny i el 3% del següent.