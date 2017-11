Fontanova crea una eina per veure com creix la factura d'un funeral

Àltima, el grup al qual pertany la funerària manresana Fontanova, ha desenvolupat la primera eina que possibilita la tramitació i contractació de serveis i productes de forma directa a les famílies, ja que permet veure en tot moment l´import final dels productes que es van seleccionant i el total de la despesa funerària.

L´empresa catalana especialitzada en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris i amb presència al Bages a través de Funerària Fontanova, ha creat aquest programa amb l´objectiu de facilitar als usuaris de Manresa i la comarca del Bages la tria de tots els elements necessaris, en funció del tipus d´enterrament i la despesa desitjats.

La nova plataforma, anomenada Assessora, és un pas més endavant en el compromís d´Àltima Funerària Fontanova per facilitar el procés funerari i garantir la màxima transparència en els serveis a la zona.



Transparència

Segons el director de l´àrea de Serveis Funeraris d´Àltima, Josep Ventura, "aquesta iniciativa neix de la nostra vocació de servei a les famílies, amb la voluntat de ser totalment transparents en allò que els oferim. A més, es tracta d´una plataforma molt visual, àgil i senzilla pensada per simplificar el procés de tramitació i, a la vegada, facilitar la despesa final que l´usuari hagi decidit".

La nova eina ja està en funcionament als tanatoris de Ronda de Dalt i Sant Boi d´Àltima, on ha comptat amb una molt bona acollida per part de les famílies usuàries, que han valorat el servei amb una nota promig de 9,2 sobre 10 (superior a la resta de serveis que presta la companyia). Una valoració que es realitza de forma independent a través del sistema NPS – Enquesta OPINAT[1]. L´empresa té previst implementar el programa a tots els centres del Bages en les properes setmanes.

Àltima gestiona un total de 29 tanatoris, set complexos crematoris i 19 cementiris arreu de Catalunya, principalment a les províncies de Barcelona i Girona. La companyia, a més, té en marxa la construcció de tres nous centres funeraris a Cervelló, Terrassa i Girona. Al Bages, Àltima Funerària Fontanova compta amb tanatoris a Manresa, Sant Vicenç de Castellet, Súria, Sant Joan de Vilatorrada, Navarcles, Cardona i Santpedor.

Funerals més innovadors al Bages

La tradició funerària ha evolucionat molt ràpid en els darrers anys. Tot i que a Manresa i la comarca del Bages la majoria de funerals duts a terme per Àltima són catòlics, els laics també representen un percentatge significatiu dels serveis de la companyia.

El més destacable és la creixent implicació de les famílies en els diversos moments del procés funerari i la voluntat d´adaptar cada cop més el comiat a les seves preferències. En aquest sentit, el 35 % dels funerals són personalitzats, és a dir, incorporen elements com ara lectures o textos propis a les cerimònies, imatges relacionades amb la vida del difunt o la seva música preferida, així com recordatoris innovadors (fotografies, flors fresques, etc.).

Segons Josep Ventura, responsable de Serveis Funeraris d´Àltima, "la personalització dels funerals és una tendència a l´alça. Creiem que és molt positiu que les famílies puguin decidir i participar activament en el comiat de l´ésser estimat, però en ser un moment que la majoria ni preveu ni planifica, implica prendre moltes decisions en pocs minuts, amb l´estrès addicional que això genera. Per això, és molt recomanable deixar planificat en vida el propi funeral, perquè encaixi amb la voluntat del difunt i la família".

En aquest sentit, Àltima Funerària Fontanova compta amb Mivoluntad, un servei dirigit principalment a persones majors de 70 anys, sense assegurança de defunció, que permet deixar decidit i fins i tot pagat el servei funerari anticipadament.

La personalització de tot el relacionat amb el món funerari també està present a l´entorn 2.0. En aquesta línia, Àltima disposa de l´Espai per al record, la primera eina virtual creada al nostre país per retre homenatge a l´ésser estimat, on els usuaris poden compartir diferents tipus de materials sobre el difunt -textos, fotografies, vídeos, notes de condol-, en format blog i de forma privada, ja que només poden accedir-hi les persones autoritzades per l´administrador. L´accés a l´Espai per al record és àgil i segur, a través del web d´Àltima, www.altima-sfi.com.

D´altra banda, l´empresa dóna la possibilitat d´accedir a diversos serveis en línia, com ara consultar defuncions recents, fer comandes de flors online o enviar notes de condol virtuals.

Nous serveis ecològics per a cendres

Un any més, Àltima Funerària Fontanova ha confirmat la tendència creixent de la incineració, que manté un augment anual de gairebé un 1,6 % a Catalunya.

Aquest percentatge de creixement és superior en el cas d´Àltima, que durant 2016 ha registrat un increment de la incineració del 4 %. Així, segons dades de l´empresa funerària, la demanda de serveis de cremació a la província de Barcelona se situa actualment al 46,55 %.

Un percentatge superior a la mitjana global catalana i espanyola, on la incineració representa el 42,01% dels serveis funeraris en el cas de Catalunya i el 40,33 % a Espanya. Al Bages, al voltant del 25 % dels usuaris d´Àltima opten per l´opció de la incineració.

Segons ha precisat Jaume Fontanet, gerent d´Altima Funerària Fontanova, "la incineració és una demanda que acabarà estabilitzant-se al voltant del 40 % en els propers deu anys en els principals nuclis urbans de Catalunya, com Manresa. Davant d´això, és necessari que ens adaptem i donem resposta a aquesta tendència, garantint, a la vegada, una gestió controlada i sostenible de les cendres".

Àltima també ha precisat que, actualment, només el 30 % de les incineracions inhumen les cendres als cementiris. Del 70 % restant, se´n desconeix el destí, tot i que és molt probable que es guardin a casa o bé es deixin en altres indrets o paratges naturals, de forma no controlada. Per això, des de l´empresa s´estan incentivant diverses iniciatives i productes que fomenten una gestió més eficient i responsable del servei funerari. En aquest sentit, un 70 % dels usuaris d´Àltima Funerària Fontanova ja opten per taüts sense elements contaminants i un 35 % per urnes biodegradables.

En línia amb el seu ferm compromís pel medi ambient, Àltima ha estat la primera companyia de serveis funeraris a mesurar la seva petjada de carboni. Des de fa dos anys, l´empresa avalua i publica periòdicament un informe que permet conèixer les emissions dels set centres del Bages i dels 37 restants que gestiona arreu de Catalunya –tanatoris, crematoris i cementiris-, amb l´objectiu de contribuir a reduir les emissions de gasos d´efecte hivernacle. L´estudi de la petjada de carboni d´Àltima és dut a terme per l´agència d´ecoinnovació Inèdit, adherida al Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Àltima Funerària Fontanova

Àltima Funerària Fontanova pertany a Àltima, el grup català capdavanter en la gestió de serveis funeraris, tanatoris, crematoris i cementiris de la província de Barcelona.

Amb més de 300 anys d´experiència en el sector funerari i un equip humà de més de 300 professionals, Àltima dóna cobertura actualment a 190 poblacions de Catalunya a través de 29 tanatoris, set complexos crematoris i 19 cementiris. Entre els principals centres, cal destacar el Tanatori Ronda de Dalt, a Barcelona, els tanatoris L´Hospitalet Ronda i L´Hospitalet Gran Via, ambdós a L´Hospitalet de Llobregat, els serveis funeraris de Sant Boi-Baix Llobregat i diversos centres a les comarques del Bages, Baix Llobregat, Garraf, Penedès, Ripollès i Alt Empordà. Així mateix, Àltima realitza la gestió directa del cementiri comarcal Parc Roques Blanques, situat al terme municipal del Papiol (Barcelona).

La companyia manté un fort compromís per la integració de factors socials i ambientals en les seves operacions i en les relacions amb els diversos interlocutors.

En aquest sentit, Àltima manté acords de col·laboració amb diverses institucions i entitats sense ànim de lucre com Càritas (Empresa amb Cor); Obra Social de "la Caixa", mitjançant l´entitat col·laboradora Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat; Fundació ONCE; Càtedra WeCare – Atenció al final de la vida, de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC); Asociación Española de Enfermería en Cuidados Paliativos (AECPAL); Fundació Make a Wish; Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i Museu de Ciències Naturals de Granollers. Al Bages, Àltima Funerària Fontanova col·labora amb el Servei d´Acompanyament en el Dol de la Catalunya Central.