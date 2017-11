Milers de manresans surten per segon dia al carrer per reclamar la llibertat dels exconsellers

Per segon dia consecutiu la plaça Major de Manresa s'ha omplert en protesta per les detencions de membres del Govern destituït. A 2/4 de 8 del vespre la convocatòria s'ha traslladat a Sant Domènec, on el CDR-Manresa ha convocat una manifestació. D'allà, s'ha desfilat cap a la carretera de Vic.

Centenars de persones han acudit a la cita. Cartells amb el lema Llibertat i Democràcia, i estelades dominen el paisatge, mentre que «Llibertat, ni un pas enrere són ela crits més corejats». També crits de «Puigdemont, el nostre president».

La manifestació s'ha desplaçat per la carretera de Vic en direcció a la Bonavista i els crits de «llibertat» i «els carrers sempre seran nostres» han acompanyat la marxa pel centre de Manresa. Al davant, una pancarta amb el lema «La repressió no ens aturarà». La Policia local desvia el trànsit.