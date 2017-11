Educació i família seran els eixos de la jornada d'avui

? El IV Congrés Estatal sobre Alteracions de la Conducta va començar ahir al matí i continuarà avui durant tot el dia amb conferències i simposis sobre temes com adolescents amb TEA i el context escolar, o necessitats i suports a les famílies amb persones amb TEA. Al congrés hi participen experts internacionals com el president de l'Associació Europea de Salut Mental en la Discapacitat Intel·lectual, Roger Banks, el psicòleg Steve Goodman; el psiquiatre Andrew Isaac o el neuropsicòleg suec Bo Hejlskov.