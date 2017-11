Deu associacions de veïns s'apunten a fer intercanvi de joguines

Deu entitats veïnals s'han apuntat a una iniciativa de la federacions de barris que, dins el Pla Comunitari, ha posat en marxa una campanya d'intercanvi de joguines per fomentar-ne la reutilització i conscienciar els més petits de la importància de compartir.

Les associacions de veïns que hi participen han habilitat un espai on qui ho vulgui pot portar una joguina que ja no utilitzi, sempre que estigui en bon estat, i canviar-la per una de les que hi hagi. Les que no s'intercanviïn es donaran a entitats socials de Manresa per a la campanya de Nadal. Hi participen: Barri Antic, Barriada Saldes-Plaça Catalunya, Cal Gravat-Bufalvent, Carretera Santpedor, Comtals, Cots-Guix-Pujada Roja, Passeig i Rodalies, Sant Pau, Valldaura i Vic-Remei.