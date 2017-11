Llaç groc a l'Ajuntament de Manresa per demanar la llibertat dels presos

La façana de l'Ajuntament de Manresa lluirà un llaç groc per demanar l'excarcelació dels càrrecs electes i dels responsable d'Òmnium i l'ANC empresonats.

L'alcalde Valentí Junyent ha llegit una declaració institucional i que ha tingut el suport de CDC, ERC, CUP i DM.

L'acció s'ha pres després que la CUP hagi accedit a retirar la moció que havia presentat "De suport a la República i a les preses polítiques".

La moció de la CUP proposava reconèixer la proclamació de la República Catalana aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 d'octubre de 2017 i posar-se al costat de les seves institucions.

Rebutjar les ingerències a la República Catalana per part de l'estat espanyol així com l'intent d'intervenció de les institucions. Així doncs, la moció de la CUP assegurava que l'Ajuntament posarà tots els mitjans i eines necessàries per impedir la intervenció de les institucions catalanes i per fer efectiva la República.

Altres punts de la moció de la CUP eren impulsar totes les mesures i posar tots els instruments necessaris per facilitar l'inici i desenvolupament del Procés Constituent endegat per acord del Parlament de Catalunya; exigir la llibertat immediata de totes les preses polítiques empresonades per l'Estat espanyol com a conseqüència del Referèndum de l'1-O i de l'aplicació dels seus resultats: Jordi Sànchez,Jordi Cuixart, Oriol Junqueres, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Dolors Bassa i Meritxell Borràs i, "mentre hi hagi preses polítiques, l'ajuntament penjarà una pancarta a la façana de l'edifici principal (plaça Major 1) on se'n demani la llibertat".