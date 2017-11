Els consellers infantils demanen fets

Ariadna Vergés Fernández i Moisès Navarro Bacardit, en nom del Consell d'Infants, es van adreçar al ple de l'Ajuntament de Manresa fent ús del reglament de participació ciutadana, amb motiu del Dia dels Drets dels Infants, per

comprometre's a fer un retorn a la institució de la feina que faran aquest curs i per fer pública l'esperança que els governants «posin en pràctica les nostres aportacions». Vergés i Navarro van recordar als governants que pensar com modelar el lloc on es viu no és només una feina dels adults «sinó que els nens i les nenes tenim molt a dir-hi». Els infants que representen les seves classes al Consell d'Infants fan feina i volen que la seva veu sigui tinguda en compte.