El brou del Pelegrí és el plat més present als restaurants amb cuina ignasiana

Els comensals dels restaurants que promouen la cuina ignasiana van degustar ahir un caldo semblant al que ingeria sant Ignasi al convent. El brou del Pelegrí es va convertir en l'entrant estrella dels establiments participants en la segona edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià, que va començar ahir i s'allargarà fins al 30 de novembre. Alguns restaurants oferien el caldo bagenc a tots els clients per iniciar l'àpat. Amb aquesta iniciativa, el sector gastronòmic de la comarca vol reivindicar una cuina autòctona i promocionar la commemoració de Manresa 2022.

Al restaurant Las Vegas, els comensals podien veure un menú diferent del dels altres dies. Un d'especial, el del Pelegrí. «Hi ha clients que ja saben què és, però molts encara no i nosaltres els ho expliquem. Aquesta cuina autòctona encara està en una fase promocional, i per aquest motiu és important que expliquem en què consisteix, perquè només la fem els restauradors de la comarca i, si hi apostem, la nostra cuina es pot distingir d'altres indrets», explica Pilar Garcia, copropietària del restaurant. Molts dels clients que s'asseien a taula ahir al migdia menjaven el brou del Pelegrí, que requereix l'ebullició una llarga estona de productes de l'horta bagenca.

«En el menú, oferim, per exemple, carn de cérvol, i és que la cuina ignasiana trobem plats elaborats amb carn d'animal de caça. Tot i això, també fem cuixa de xai», afegeix. La Fundació Alícia s'ha encarregat en els darrers anys de crear un receptari que defineixi la gastronomia de la comarca i és el que els cuiners volen promocionar amb les jornades.

«No s'ha de mesurar l'èxit de la iniciativa quantificant la gent que demana aquests plats. És el segon any que se celebren les jornades i l'objectiu és donar a conèixer entre els manresans i la resta de bagencs aquesta cuina tan nostra, i que ara reivindiquem. Ji havia elements que definien la gastronomia de la comarca, però ara li hem donat forma», explica Jaume Biarnés, cap de cuina de Fundació Alícia. El brou del Pelegrí és un entrant ideat per a la Fundació, l'Escola Joviat i restauradors del Bages. Un total de 28 restaurants participen en la iniciativa.



Un caldo que agrada

«És molt senzill, però el brou del Pelegrí agrada als clients que ho proven», explicava ahir un dels cuiners del restaurant Complex del Congost, Ivan Oliva. «La cuina ignasiana està molt vinculada amb la terra. En l'època de sant Ignasi, que va viure entre final de segle XV fins a mitjan XVI, tot era molt bàsic perquè no hi havia les tècniques d'avui dia. Costava més coure el menjar i molts plats que cuinaven, com el brou, estaven elaborats amb verdures fresques. Aquest caldo porta productes com ceps o pastanaga», afegeix.

«Ja hi ha restaurants al Bages que ofereixen aquesta cuina arrelada a la terra. Els nostres plats estan cuinats habitualment amb productes de la nostra horta, i les jornades serveixen per reivindicar aquesta cuina tradicional. El més destacat és el brou, que servim a tots els nostres clients i els hi expliquem d'on ve», explica el cuiner del restaurant Tesi, de Santpedor. A part, hi ha restaurants participants que comercialitzen el vi del Pelegrí, que són els de DO Pla de Bages; i el dolç del Pelegrí, un carquinyoli elaborat amb herbes.

«Cadascú pot adaptar aquesta cuina. Nosaltres hi posem el nostre estil. Per a mi, més que un caldo és una infusió, i l'escalfem davant del client», explica el cuiner de L'Ó, de Sant Fruitós, Jordi Llobet. Hi ha restaurants, com el del Kursaal, que comercialitzen els productes ignasians.