Manresa ha deixat de fer més de dos mil exàmens pràctics de conduir per la vaga

La vaga d'examinadors de la direcció general de Trànsit (DGT) està ofegant les autoescoles. A les pistes de Manresa s'han deixat de fer, des de l'inici de la protesta, més de dos mil exàmens pràctics, segons els càlculs de responsables dels centres de formació viària de la ciutat. Davant la incertesa que genera l'actual situació, els alumnes prefereixen deixar la formació pràctica per a més endavant i les matriculacions han baixat. Les autoescoles estan al límit i algunes ja han començat a reduir personal.

Des que la protesta va començar, el mes de juny, a Manresa hi ha hagut set dies en què s'hauria d'haver fet exàmens i els alumnes no han pogut, finalment, fer la prova per treure's el permís de conduir. Els examinadors estan fent vaga tots els dilluns, dimarts i dimecres des de fa cinc mesos (el mes d'agost no van fer exàmens per vacances) i a la capital del Bages, per exemple, durant tot el mes d'octubre no hi va haver cap dia d'exàmens. La darrera jornada de proves a Manresa va ser el 10 de novembre i la penúltima, el 21 de setembre.

Els responsables de les autoescoles calculen que s'han deixat de fer més de dos mil exàmens de conducció, tenint en compte que hi ha prop d'un centenar de professors de conducció viària a la regió central i que cada un podia presentar, abans de l'inici de la protesta, entre tres i quatre alumnes. Des de juny, la DGT només en deixa presentar dos a cada professor, fet que desespera les autoescoles perquè incrementen la bossa d'alumnes que volen fer la pràctica.

Les 15 autoescoles que hi ha actualment a Manresa encara aguanten i no han abaixat la persiana, però reconeixen que la situació és extremadament delicada. Algunes han hagut de reduir personal i estan fent mans i mànigues per pagar les despeses, i asseguren que no podran aguantar-ho si els examinadors no cedeixen i posen punt final a la protesta. De fet, a Barcelona hi ha nombroses autoescoles petites que s'han vist forçades a tancar i el sector quantifica en 150 les que han abaixat la persiana a tot l'Estat espanyol en els darrers mesos.

«Estem tots molt al límit i per tant esperem que les negociacions que hi ha actualment entre els examinadors i la DGT es tanquin aviat. Estem esperançats que properament hi hagi un acord perquè la situació és insostenible per a les autoescoles», adverteix el responsable de Minorisa, Jordi Picas.

La qüestió de fons del problema és la falta d'examinadors, una reivindicació que s'arrossega de fa anys i que també han denunciat les autoescoles. La pressió dels examinadors a l'estiu va fer cedir la DGT, que va anunciar que crearia 500 noves places d'examinadors arreu de l'Estat abans que s'acabés el 2017. Una decisió que no els ha satisfet del tot, perquè també reclamen millores salarials.

Els responsables de la DGT han presentat darrerament una proposta de millora de salari als examinadors, a canvi que a patir d'ara treballin també a les tardes. De moment, els representants dels examinadors no han acceptat la proposta.