Els pessebres del món al Balç atrauen 120 persones el primer dia i allarguen estada fins al 24

Enguany, el carrer del Balç no acull el pessebre vivent, després de cinc edicions seguides celebrant-s'hi. A canvi, hi ha una original exposició de pessebres de tot el món. Més de 200. És de la col·lecció que durant més de 30 anys ha anat aplegant la família Guardiola-Tobella. Ahir, primer dia de la mostra, hi van passar 120 persones, sobretot a la tarda.

L'exposició només s'havia de fer aquest cap de setmana però, finalment, s'allargarà fins el dia 24; avui, obre de 10 del matí a 8 del vespre; de dimarts a divendres i diumenge de la setmana vinent, de 10 a 2, i dissabte vinent, de 10 a 2 i de 5 a 8.

Entre les peces que s'hi poden veure hi ha un magnífic pessebre en forma de retaule de Croàcia; un de marfil de Mesopotàmia, que és el més valuós de la col·lecció; de Sibèria, de Perú i altres països amb les figures vestides amb la indumentària d'allà i, enlloc del bou i la mula, una foca, a Sibèria, i unes llames, a Perú. Un naixement dins d'una creu de nàcar, de Betlem. Un en forma de joc pensat perquè hi juguin els infants, de Sri Lanka. Un de Mèxic amb un graciós nen Jesús estirat amb el cul en pompa. De Kènia... Un de Japó, el més petit, fet amb dos grans d'arròs i d'altres també molt petits de Romania i Txèquia. Agradarà als curiosos.