La dimensió de la rotonda de la Bonavista de Manresa genera dubtes entre arquitectes

Les obres a la Bonavista de Manresa han millorat notablement aquest sector de la ciutat. Estèticament i pel que fa a la circulació, segons l'opinió de tres arquitectes consultats per Regió7. Però també genera dubtes. Sobretot pel que fa a la dimensió de la rotonda. Hi ha qui pensa que el diàmetre és petit no només pel volum de trànsit que haurà d'assumir un cop estigui acabada, sinó també per la quantitat de sortides i accessos que té. Hi ha qui opina que sembla justa i qui diu que la clau serà la regulació definitiva amb semàfors del voltant. Però en tots els casos argumenten que caldrà esperar que l'obra es completi definitivament.

El projecte de la Bonavista encara la seva recta final. Ha d'estar acabat a final d'aquest mes o a principi del vinent, segons les previsions inicials. Actualment la rotonda funciona a mig gas, amb un dels dos carrils que ha de tenir, mentre continuen les obres per relligar-la amb tot l'entorn.

Per a l'arquitecte Jordi Garcia, a priori la solució de la rotonda per resoldre el nus viari era «pràcticament ineludible». Opina, però, que a nivell tècnic dóna la sensació que el diàmetre de la rotonda és petit no tan sols per engolir tot el trànsit sinó per la quantitat d'accessos i sortides que té.

Actualment hi ha 9 entrades i sortides. Són les de la carretera de Vic, d'entrada i sortida; una d'entrada des de la carretera de Santpedor on fan obres; els carrils per entrar o sortir del passeig de Pere III; i un carril de sortida en direcció a la carretera del Pont de Vilomara.

Fa la sensació que quan funcioni amb tots els accessos oberts i amb els nous semàfors en marxa per regular el pas de vianants es podria «col·lapsar», opina Garcia. Es podria donar el cas que no acabés de funcionar amb «girs fluids», sinó que el trànsit s'aturarà «contínuament, i més si hi ha vehicles pesants com autobusos». Una plaça més gran permetria un accés més gradual i de forma continuada», sentencia.



Una millora notable

Per al també arquitecte Lluís Piqué, la urbanització de la Bonavista suposarà una millora més que notable en circulació i mobilitat respecte als traçats que hi havia fins ara «perquè realment hi haurà un ordre». Destaca que serà una zona més «amable» i «de més bon aprofitar per a la ciutadania» amb l'àrea verda que és previst que hi hagi.

«També és veritat que l'espai de la rotonda sembla molt ajustat». Per això, comenta, caldrà veure com funciona quan estigui 100 % operativa amb tots dos carrils en marxa. Inicialment dóna la percepció que «està encaixada, que és justeta». Per a Piqué serà important veure «com la utilitzem. Aplicant-nos en la prudència. Les velocitats seran més controlades», considera. També afirma que s'haurà de veure l'efecte dels nous semàfors per donar pas als vianants quan es posin en marxa.

Remarca que l'espai urbà on s'ha fet la rotonda és el que hi ha. Una de més gran potser ajudaria a gestionar millor el trànsit, però ni hi ha espai físic ni n'hi hauria prou per als vianants.



Els edificis que queden



Piqué també assegura que caldrà esperar que s'acabin les obres per poder contemplar i valorar d'una forma més fina la urbanització de tot l'entorn de la Bonavista en el seu conjunt. A més a més «haurem d'esperar uns anys encara per veure com l'illa de cases afectada acaba marxant i es pugui veure una veritable percepció d'espai obert i organitzat».

Es tracta dels tres immobles que queden a mà dreta de la Bonavista, vist des del Passeig. Dos són de propietat privada, i el més gran és municipal. Provoquen la sensació que el projecte està «inacabat», en opinió de Jordi Garcia. «Quan es fa una operació d'aquest calibre, no es podria fer net?», es demana.

Visió compacta de la ciutat

L'arquitecta Claudina Relat estima que la nova Bonavista donarà una visió més compacta de la ciutat perquè és un punt de nexe que engloba diversos sectors: la carretera de Santpedor i per extensió les Bases i la Parada per un cantó, el Passeig, la carretera de Vic i «la connexió més important que aporta, que és amb la carretera del Pont» cap a la Sagrada Família. Per a Relat, en general «hi guanyem respecte al que teníem».

De la rotonda opina que cal acabar de veure com serà la nova semaforització. «Aquí raurà el seu èxit». En cas contrari es podria convertir en un tap, alerta. Afirma que és una part molt tècnica del projecte i «imagino que ho deuen tenir ben estudiat».

Dels edificis que queden dempeus pensa que en urbanisme sempre s'ha de tenir una visió a llarg termini. Considera que no és incompatible que s'hagi tirat endavant el projecte deixant drets els tres immobles que queden dins l'illa de la futura Bonavista. En aquest cas «s'ha de ser pragmàtic», creu.

Relat destaca l'aposta per l'arbrat que s'ha fet en el projecte. La Bonavista tindrà una àrea verda que «lligarà amb el Passeig, el Jacint Verdaguer i l'inici de la carretera del Pont. Això dóna matisos i són detalls que jo valoro».