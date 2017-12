El carrer Guimerà tornarà a ser zona preferent de vianants aquest cap de setmana

En el marc de campanya "Nadalant" per a la dinamització del sector comercial durant les festes de Nadal, els dies 23 i 24 de desembre es tornarà a tallar el trànsit de vehicles al carrer Guimerà de Manresa, de 10 del matí a 9 del vespre, si bé es mantindrà el servei de transport públic, taxis, recollida de residus, neteja i vehicles autoritzats de mobilitat reduïda.

Canvis de mobilitat:

Tall de trànsit de vehicles en el tram de carrer Guimerà de les 10h a les 21h. Es desviarà el trànsit de vehicles al Passeig Pere III en direcció a carrer Canyelles i carrer Circumval·lació. S´anul·larà la zona blava, l´estacionament de motocicletes i les zones de càrrega i descàrrega en l´horari de tancament.



Es mantindrà l´accés del servei de transport públic urbà BUS MANRESA, servei de taxis, servei de recollida de residus i neteja i els autoritzats per mobilitat reduïda.

Els usuaris dels guals del carrer Canonge Mulet i Pg. Pere III accediran i sortiran per la Muralla de Sant Francesc durant tot el cap de setmana.

Les operacions de càrrega i descàrrega es realitzaran fora de l´horari de tancament.

S´instal·larà senyalització informativa indicant els dies de l´operatiu, el desviament i els accessos permesos.



Queixes

La mesura ja es va posar en pràctica el cap de setmana passat sense el consens del comerç del carrer. Potser és que, el dissabte 16, els calaixos no es van omplir tant com s'esperava. Una botiguera va vaticinar que «la gent anirà a comprar a última hora», fins passades les eleccions de dijous. Sigui com sigui, i malgrat que aquest ja sigui el quart any consecutiu que per Nadal es talla el carrer Guimerà al trànsit (amb canvis d'un any a l'altre de durada i d'abast), encara no hi ha consens entre els botiguers del vial sobre si és positiu o és negatiu.

En general, segons la consulta feta per aquest diari a una desena de comerços del carrer, les valoracions són més aviat negatives. Els dos arguments més repetits són que, el fet que la zona blava de Manresa sigui tan cara i que hi hagi poques alternatives per aparcar de franc, fa que tallar el carrer més aviat ho empitjori perquè la gent ni tan sols té l'opció de parar un moment a prop de la botiga per comprar. L'altre, que tancar el carrer sense posar-hi res que el faci més atractiu, de decoració o d'alguna atracció, no té gaire sentit.