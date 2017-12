Junts per Catalunya guanya clarament a Manresa

La formació liderada per Carles Puigdemont ha guanyat clarament les eleccions a Manresa. El resultat electoral clarifica la situació a la ciutat en relació a les eleccions al Parlament de setembre del 2015 quan va guanyar Junts pel Sí, amb convergents i republicans presentant-se conjuntament.



Fa 2 anys va guanyar Junts pel Sí a Manresa amb 21.607 vots, un 54,31%. Ara, amb el 100'% dels vots escrutats l'antiga convergència, Junts per Catalunya ha obtingut la confiança de prop de 13.888 votants (33,13%) i ERC, 10.034 (23'93%). Sumats són a l'entorn de 24.000 i un 57% que mostra una significativa millora a les urnes.



Si el que s'intenta aclarir és quina part pertocava a qui de l'ampli resultat de les eleccions al Parlament de fa 2 anys, el que ara ja se sap és que, en les circumstàncies actuals, la majoria de vots són per als convergents. No hi ha sorpasso a Manresa. És més, la diferència és molt important, a l'entorn de deu punts més dels convergents en relació als republicans.



Ciutadans repeteix com a tercera força, però amb un augment significatiu de suports a la ciutat, ja que fa 2 anys va aconseguir 5.012 sufragis (12,6%), ara n'han aconseguit 7.543 vots i se situen a l'entorn del 17'99% de suports.



El PSC aguanta i repeteix la quarta posició i la CUP repeteix a la cinquena. El PSC va aconseguir a les darreres eleccions al Parlament de Catalunya 3.771 vots (9,48%) i ara, aconsegueix 4.178 vots i milora lleugerament el percentatge. Pel que fa a la CUP dels 3.454 sufragis (8,64%) ha passat a 2.256, un 5,38%.



Al furgó de cua, si fa 2 anys la darrera posició va ser per a Catalunya Sí que es Pot, amb 2.022 vots (4,82%), ara, l'últim de la fila és el PP que passa de 2.362 vots (5,94%) a 1.466 vots (3,45%).





L'anàlisi per blocs mostra que si els partits sobiranistes van aconseguir a Manresa sumar 25.061 vots (63%), ara només convergència i Esquerra sumen a l'entorn de 24.000 i un 57% i si s'hi afegeixen els de la CUP superen els 26.000 i un percentatge similar.