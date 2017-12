La 'farola' de la plaça de Gispert ja està connectada a l'enllumenat públic

Qui passi per la plaça de Gispert qualsevol dia al vespre podrà comprovar que el fanal ornamental de la plaça ja està connectada definitivament a l'enllumenat públic. La regidoria de Qualitat Urbana i Serveis de l'Ajuntament de Manresa ja ha finalitzat els treballs de canalització per a la connexió de la farola a la xarxa d'enllumenat públic. L'actuació ha tingut una durada de 15 dies i ha inclòs també diversos treballs de millora –connexions a terres– de la xarxa d'enllumenat públic existent a l'entorn de la plaça.

El fanal de la plaça de Gispert es va recol·locar l'any 2013 però només tenia un caràcter decoratiu ja que no hi havia connexió elèctrica. Aquesta actuació forma part del compromís de l'Ajuntament de Manresa i dels comerciants i veïns de la zona per aconseguir millores en la imatge i en atractivitat d'aquest entorn de la ciutat. Les noves lluminàries són amb tecnologia led.

Els treballs s'emmarquen dins el projecte municipal per al 2018 que preveu la substitució als car-rers del Centre Històric de més d'un centenar de lluminàries de llum blanca amb tecnologia led que substituiran les lluminàries actualment existents de vapor de sodi d'alta pressió, uns treballs que tenen un pressupost previst de 199.810,99 euros.

Els carrers i places on es farà el canvi a tecnologia led són: plaça de Gispert, carrer del Carme, plaça del Carme, Cap del Rec, Born, Nou, Plana de l'Om, Sant Miquel, plaça Major i Baixada del Pòpul, Urgell, plaça d'Anselm Clavé, Casanova i carrer de Sant Francesc. L'objecte del projecte per al Centre Històric és fer una millora de l'enllumenat públic d'aquests car-rers i places, fer el canvi de lluminàries amb tecnologia led més eficient que la tecnologia existent, i alhora reduir la llum intrusa en instal·lar els punts de llum a baixa alçada. Amb el canvi indicat també es redueix la potència instal·lada, i per tant la potència absorbida i el consum energètic.