L'Ajuntament instal·la vint trams de baranes a la Font dels Capellans

L'Ajuntament de Manresa ha dut a terme una actuació de millora de l'accessibilitat al barri de al Font dels Capellans que ha consistit en la instal·lació de baranes a diferents escales de la zona, seguint els itineraris més transitats per les veïnes i els veïns. En total s'han instal·lat 20 trams de baranes i els treballs han tingut un cost de 9.500 euros.

Aquesta era una acció històricament reivindicada pel veïnatge, atès que la Font dels Capellans és un barri amb moltes escales i rampes que dificulten la mobilitat, especialment al col·lectiu de gent gran.

Per aquest motiu aquesta necessitat ja havia estat recollida per la regidoria d'Habitatge i Barris en diverses reunions amb l'Associació de Veïns de la Font dels Capellans, i es va acordar portar a terme l'actuació de millora dels accessos dins les accions del Districte Llevant 2017.

Cal destacar que Manresa va ser reconeguda per l'OMS com a Ciutat Amiga de la gent gran, que significa, entre altres consideracions, que s'ha d'assumir el compromís de pensar la ciutat des de la perspectiva d'edat a partir de múltiples àmbits, que abasten des de la comunicació i la informació fins als edificis i espais públics; passant per l'habitatge, el civisme, els serveis socials i la salut.