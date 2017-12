Canvis en el bus urbà i en la recollida d'escombraries per al dia de Cap d'Any

Tal com ja va passar el dia 24 de desembre, vigília de Nadal, avui, darrer dia de l'any, no hi haurà servei de recollida d'escombraries. L'Ajuntament de Manresa fa una crida a la ciutadania perquè avui no tregui les deixalles als contenidors. Sí que es pot fer la resta de dies, inclosos els festius, en l'horari habitual, entre les 7 i les 9 del vespre. Així mateix l'Ajuntament recorda de fer recollida selectiva i que no és permès deixar mobles al carrer. Cal dur-los a la deixalleria o bé trucar al 010 perquè els passin a recollir.

Per als establiments que tenen servei de recollida porta a porta, l'Ajuntament recorda que el cartró es recull de dilluns a dissabte. Els festius, encara que el comerç sigui obert, no hi ha servei.

D'altra banda, també com ja va passar el dia 24, es repeteixen avui les modificacions en el servei dels autobusos urbans de la capital bagenca. Totes les línies de bus finalitzaran els serveis abans dels seus horaris habituals. Per aquest motiu, cal estar atents a les indicacions que es poden trobar als pals senyalitzadors que s'han posat a les parades de les diferents línies.