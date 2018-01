Emotiu comiat al promotor del Banc de Sang, Khaled Khatib

Una cerimònia laica en la qual hi va haver música, poesia i emotius parlaments va servir ahir al migdia per acomiadar i homenatjar el promotor del Banc de Sang de Manresa, Khaled Khatib, mort de manera sobtada aquest diumenge als 58 anys. L'acte es va celebrar a la sala Montserrat de Fontanova, que es va omplir de gom a gom.

A l'acte, el fill de Khatib, Marc Khatib Bernades, va assegurar que «no li fem un comiat, sinó un homenatge». La seva intervenció va ser un dels moments més emotius de la cerimònia. Durant el seu record va intercalar consells del seu pare com «s'ha de tenir il·lusió per fer les coses» o bé «sempre s'ha de ser agraït, donar les gràcies no costa res», amb detalls de la seva personalitat. Era amant de la unió, la participació i la família, va dir. També «perseverant, tossut i cap quadrat». Va recordar que sempre deia que tenia «arrels libaneses, el cor català i molt manresà». Va aconsellar als assistents que no marxessin «tristos ni indignats perquè s'ofendria». Finalment va desitjar «salut, família, música i més que mai, somriures».

També hi van intervenir una neboda de Khaled Khatib i una representant de l'Associació de Donants de Sang de l'Anoia.

A la cerimònia hi va assistir l'alcalde de Manresa, Valentí Ju-nyent, acompanyat de diversos regidors. També hi havia una àmplia representació de la Fundació Althaia, de la FUB, on treballa la dona de Khatib, del Banc de Sang i Teixits de Catalunya i d'entitats amb qui havia estat vinculat com el Centre d'Esports Manresa.

Nascut a Beirut, als 20 anys va fugir de la guerra i es va instal·lar a Barcelona. En feia més de 30 que residia a Manresa. Era casat i pare d'un fill.