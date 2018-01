Últims dies per respondre una enquesta del consistori sobre agressions sexistes

Dilluns que ve finalitza el termini per respondre una enquesta de l'Ajuntament per conèixer les opinions i experiències de la ciutadania sobre agressions sexistes en els espais d'oci. Es tracta d'una acció inclosa en el segon Pla d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament que té com a objectiu principal dissenyar un protocol d'abordatge de les agressions, abusos sexuals i orientació sexual en espais d'oci i festes que ha de preveure una intervenció integrada basada en la prevenció, detecció, atenció i recuperació.

La Diputació finança el Protocol i l'Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears l'elabora amb el suport de l'Ajuntament. Aquesta associació és una ONG especialitzada en drets sexuals i reproductius i en salut sexual i reproductiva des d'una perspectiva feminista, i amb experiència en l'àmbit de les violències masclistes. El temps per contestar l'enquesta és d'aproximadament uns deu minuts. Es pot trobar a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrzTuwaSPQX8nFgYp7mrx4dKbTUZe80JDi3TxiKTyBM7_aIA/viewform