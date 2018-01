La PAHC ocupa un edifici de 15 pisos que estaven buits al carrer Bilbao

La Plataforma d'Afectades per la Hipoteca del Bages (PAHC) va ocupar ahir un bloc d'habitatges del carrer Bilbao, xamfrà amb car-retera de Vic. Es tracta d'un edifici de nova construcció de 15 pisos en els quals no vivia ningú. Ahir mateix ja s'hi van instal·lar quatre famílies, amb sis nens i nenes. És previst que els pròxims dies s'acabin d'ocupar la resta de pisos. És el setè bloc que «allibera» la PAHC en els seus cinc anys d'història.

L'acció es va dur a terme a primera hora de la tarda. Una cinquantena de membres de la PAHC es van concentrar davant l'edifici, propietat d'una empresa privada de Barcelona, Nargam, a qui la PAHC ha convidat a asseure's per negociar lloguers socials. A la façana es van penjar rètols on es podia llegir «L'habitatge no és un negoci».

La major part de famílies que s'hi van instal·lar han passat per processos de desnonament. Fins ara vivien en habitatges de familiars o coneguts o bé en infrahabitatges, segons la PAHC.

Una de les portaveus de la Plataforma, Gabriela Islas, va explicar que la PAHC «fa front al mateix problema de sempre, el de l'habitatge, els habitatges precaris i al de les famílies exposades a desnonaments». Va assegurar que encara hi ha famílies «expulsades de casa per no pagar la hipoteca, però el que ens trobem ara sobretot és que no poden pagar els lloguers».

Islas també va denunciar que «hem decidit fer aquesta acció com a resposta a la no-resposta de l'Ajuntament de Manresa, que sembla que no té la capacitat de fer front a aquesta necessitat». Va recordar que a Manresa hi ha 8.000 pisos buits «en mans de bancs, immobiliàries i particulars».

La PAHC va fer públic ahir un comunicat en què assegura que s'ha recuperat un edifici que estava en mans «d'especuladors per donar-li l'ús que ha de tenir». També que durant mesos s'ha negociat una solució amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, l'empresa municipal Fòrum i l'Ajuntament, però «no ha arribat».

Setè bloc ocupat



L'edifici del carrer Bilbao, xamfrà amb carretera de Vic, és el setè que «allibera» la Plataforma Contra la Hipoteca al Bages en els cinc anys d'història de l'entitat que van complir el desembre passat. D'aquests edificis, cinc els continua gestionant l'entitat. Són al barri de la Parada, al carrer Girona, al Sobrerroca i a l'Arquitecte Gaudí, i ara el del carrer Bilbao. Dos els va deixar. En alguns casos s'han aconseguit lloguer socials. El darrer bloc d'habitatges que la Plataforma va ocupar va ser el novembre del 2016 al carrer Gaudí.