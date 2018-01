L'ascensor del carrer de Santa Llúcia s'enllestirà per les Festes de la Llum

L'ascensor públic del carrer de Santa Llúcia que connectarà amb la plaça Major quedarà enllestit coincidint amb les Festes de la Llum de Manresa. És un dels projectes que han de millorar la connectivitat entre tres barris de la ciutat: el de les Escodines, el Vic-Remei i el Barri Antic. Sobretot pensant amb persones amb problemes de mobilitat.

L'ascensor salvarà el desnivell d'11 metres que hi ha entre el carrer Santa Llúcia i la plaça Major. Les obres van començar a principis del passat mes de novembre i compten amb un pressupost de 125.000 euros.

La instal·lació és al número 9 del Santa Llúcia, un edifici municipal que fins ara no tenia cap ús definit i que els serveis tècnics de l'Ajuntament van considerar que per la seva situació i les seves característiques físiques era idoni per col·locar-hi l'ascensor.

Al mateix carrer encara hi ha les bastides que s'han utilitzat per fer les obres. Durant aquess mesos s'ha enderrocat l'escala interior de l'edifici per deixar l'espai necessari per col·locar-hi la caixa de l'ascensor, que estarà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. A més a més per fer més visible que es tracta d'un ascensor d'ús públic, les portes seran de vidre.

Pel cantó de la plaça Major actualment hi ha una lona de color blau on s'estan duent les obres de l'equipament. És on hi anirà a parar. Queda just a sobre del carrer del Balç, en un solar també de titularitat municipal. Enre l'ascensor i la plaça Major hi haurà un petit itinerari per a vianants que s'adequarà com a mirador, amb vistes a la basílica de la Seu.



Ascensors i no escales

El projecte del carrer Santa Llúcia forma part del conjunt de plans previstos per dignificar el Centre Històric i per millorar la mobilitat entre tots els barris que en formen part: les Escodines, el Vic-Remei i el Barri Antic. S'ha de completar amb un altre ascensor públic que hi haurà a la nova residència de Sant Andreu, que és previst que es posi en marxa aquest gener. En aquesta ocasió salvarà el desnivell que hi ha entre els carrers Remei de Dalt i Remei de Baix.

La millora de la connexió entre el sector de la plaça de Sant Ignasi i el Barri Antic, i d'aquí cap el centre de la ciutat, és una vella reivindicació de l'Associació de Veïns de les Escodines. Sempre, però, havien defensat l'opció d'instal·lar escales mecàniques a la Baixada dels Drets per salvar aquest desnivell. Fins i tot l'estiu del 2016 van dur a terme una campanya de recollida de signatures per reclamar aquest element mecànic. En van aconseguir prop de 1.400.

L'Ajuntament de Manresa, però, va optar pels dos ascensors, el del carrer Santa Llúcia i el de la residència de Sant Andreu, i fer obres d'urbanització a la Baixada dels Drets per suavitzar el pendent. És previst que es duguin a terme aquest mateix any, un cop entrin en funcionament els dos elevadors. Tindran un pressupost de més de 680.000 euros.

El projecte forma part de la reurbanització del carrer Vidal i Barraquer i la Via de Sant Ignasi, que ha començat aquesta setmana, i les millores a l'entorn de l'edifici del Museu Comarcal.