El Fòrum Universitat Empresa de la UPC Manresa reedita èxit de participació

La UPC Manresa va acollir aquest dimecres, 8 de maig, una nova edició del Fòrum Universitat Empresa. Es tractava de la setena edició i va suposar un nou rècord de participació. S'hi van inscriure trenta-quatre empreses i col·legis professionals, a més a més d’associacions d'estudiants i d'altres entitats universitàries.

La jornada, celebrada de nou a la pista poliesportiva de la UPC Manresa per poder aglutinar la gran quantitat d’empreses participants, va començar amb l’obertura institucional de la fira per part del director de la UPC Manresa, Pere Palà. Va romandre oberta de 12 a 2 del migdia i de 3 a 4 de la tarda i es va habilitar un espai per fer un dinar networking per a les empreses.

Una edició més, el Fòrum Universitat Empresa de la UPC Manresa, va brindar l'oportunitat als participants de ser un punt de trobada entre la universitat i l'empresa, amb participants tant de la Catalunya Central com també de la resta del territori.

Adreçada especialment als estudiants

La jornada s'adreçava, especialment, als estudiants, principalment, als de tercer i de quart curs, que van poder conèixer de primera mà les sortides professionals que ofereixen les empreses dels sectors vinculats als seus àmbits d’estudi, a quines els interessa més fer les pràctiques i establir-hi el primer contacte.

Aquest contacte es va fer en forma de fira al pati de la UPC Manresa i, com en edicions anteriors, va esdevenir, alhora, una excel·lent oportunitat perquè el personal docent i investigador explorés futures línies de col·laboració amb les empreses.

Les empreses van disposar de carpes informatives on s’establien els contactes i on oferien una visió global de les respectives companyies, amb explicacions als visitants de les diferents seccions, sistemes de producció, implantació, projecció internacional, quin perfil de treballadors tenen i el desenvolupament professional que ofereixen, entre d'altres.

El fòrum va rebre la visita del conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i de l’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, que van poder parlar amb les empreses i la comunitat universitària.

Una llarga llista de participants

Aquesta edició ha comptat amb la participació de les empreses i col·legis professionals següents: Altoplast, AMES, Applus IDIADA, Asoindel, AUSA, Avinent Group, BTECH, Bertrandt, bonÀrea Agrupa, Circontrol, Circutor, CETIM, Condals Group, Constructora d’Aro, Deister Software, DENSO, DICOR ISM, DOGA, DRAXTON, Equipceramic, Eurecat, Gestamp, GIRBAU, J. Vilaseca, MASATS, MECVIL, OLIVA TORRAS, proseat, REMCO, THOR, UVE, i Vanderlande.

També ha tingut la participació de: Dynamics UPC Manresa, Haipin UPC Manresa, Synergy Racing Team, UPCAlumni i de personal de l'àrea de gestió acadèmica de la UPC Manresa, que va informar dels convenis de pràctiques amb les empreses.

Amb motiu del fòrum, i per commemorar els 30 anys del programa de Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa, es va mostrar l’exposició 30 anys formant en recerca a la Catalunya Central (1992-2022). La mostra de pòsters inclou un resum gràfic de la temàtica de 30 de les tesis doctorals actualment en curs, i un recull de les característiques del programa, les línies d’investigació que el formen i un resum acadèmic del centenar de tesis que inclou.

La jornada va aconseguir una concurrència molt nombrosa i ha estat molt ben valorada per part dels participants.