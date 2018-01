Khaled Khatib rebrà demà un homenatge de Manresa i del Banc de Sang i Teixits

Demà, a 2/4 de 8 del vespre, coincidiran dos actes d'homenatge al Banc de Sang i Teixits de Manresa amb l'objectiu de recordar Khaled Khatib, que va morir de manera sobtada el 7 de gener als 58 anys. Khatib, promotor del Banc de Sang a la Catalunya Central feia onze anys, era una persona molt estimada.

Per una banda, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya farà des del de Manresa el recompte final de la Marató de Sang que es fa entre el 12 i el 19 de gener. Per l'altra, la societat civil manresana col·locarà en aquesta seu fixa del Banc de Sang, a l'Hospital Sant Joan de Déu, una placa de record de Khatib, la mort del qual per un atac de cor va causar molta consternació entre col·lectius diversos.