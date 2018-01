L'ús de l'aigua es «jutjarà» durant les Festes de la Llum

Un debat en forma de judici. És una de les novetats que hi haurà a les Festes de la Llum d'enguany, que administra el Col·legi d'Advocats de Manresa. La idea és deixar-ho en herència perquè cada any se celebri un debat ciutadà amb aquest format. En aquesta ocasió es debatrà l'ús de l'aigua, que és l'origen de les Festes de la Llum amb la construcció de la Sèquia el segle XIV. La presentació es va fer ahir juntament amb la dels cartells de les Festes de la Llum, la Fira de l'Aixada i la Transèquia.

Els judici el protagonitzaran 120 alumnes de primer de batxillerat del Lluís de Peguera. Dividits en quatre grups hauran de defensar posicionaments des del punt de vista dels consumidors, els ecologistes, la visió de les empreses subministradors i el de les administracions. Aquests dies ja hi estan treballant fins que se celebri la vista.

Segons el president del Col·legi d'Advocats de Manresa, Abel Pié, serà un debat rigorós moderat per la jutgessa degana de Manresa que acabarà emetent una sentència. També hi haurà un jurat que valorarà temes com l'oratòria, l'originalitat dels plantejaments i els arguments. Per a Pié, implicar els joves també vol dir que participin més de la festa.

Les Festes de la Llum d'aquest any començaran el 7 de febrer i s'acabaran el 4 de març amb la Transèquia. La imatge de les Festes de la Llum d'enguany és obra de Lorena Belea i Guillem Caballol, estudiants de l'institut Lluís de Peguera; el de la Transèquia l'ha fet Coaner Codina; i el de la fira de l'Aixada, Anna Martí.