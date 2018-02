El pla de joventut evidencia la necessitat d'orientar més i millor els adolescents

Ja hi ha aprovat el Pla Local de Joventut de Manresa 2018-2021, un document estratègic que ha de guiar les polítiques municipals en aquest àmbit i que intentarà donar resposta a una de les necessitats que s'ha posat de manifest d'una manera més clara durant tot el procés d'elaboració: els joves necessiten més i millor orientació tant acadèmica com ocupacional.

En el moment de triar els estudis que marcaran el seu futur professional o de fer la delicada transició de les aules al món laboral es volen sentir més acompanyats, amb referències més accessibles i properes per guiar-se, i equipaments i persones que els ajudin.

Conscient d'aquesta situació, el pla de joventut planteja com actuacions i serveis nous un espai d'acompanyament per als alumnes de quart d'ESO dotat de recursos d'orientació i assessorament per definir el seu itinerari formatiu, un altre espai per orientar en mobilitat internacional i una assessoria que ofereixi atenció més personalitzada sobre ocupació.

Un 84% de les persones joves consultades per elaborar el pla va afirmar no conèixer cap servei on es faciliti informació i assessorament relacionat amb els estudis.

Els joves consultats consideren necessària una orientació més individualitzada sobre temes formatius, encarada sobretot a donar a conèixer els diversos itineraris i a facilitar la transició escola-treball. A més a més, el 43% de les persones joves volen rebre més informació sobre beques i ajudes a la formació.

Pel que fa als professionals que també han participat en el procés participatiu, expliquen que existeixen bons recursos d'orientació i assessorament en matèria de formació, però a vegades hi ha una manca de coneixement de l'existència d'aquests recursos per part de les persones joves.

Així que es planteja la necessitat de generar una informació i assessorament en matèria de formació més personalitzades, tenint en compte les motivacions, interessos i demandes específiques. Un assessorament que és necessari intensificar durant el final de l'ESO, possiblement un dels moments més decisius en la definició de l'itinerari formatiu de la persona jove.

S'apunta a la necessitat de consolidar el paper de l'Espai Joan Amades com a punt físic de referència per a les persones joves en matèria d'orientació i assessorament.

El pla és molt més ampli i arriba a detallar una vintena d'actuacions i serveis nous a desenvolupar, entre elles la posada en marxa del consell d'adolescents, obrir al casal de joves la Kampana un punt d'informació juvenil i un espai de creació artística, serveis d'assessorament sobre l'orientació sexual, violència masclista i a les entitats juvenils, un protocol per prevenir agressions sexuals, un espai per a concerts per a menors de 18 anys, ajut per a formar grups de música, que es faciliti la reincorporació al món acadèmic dels que han deixat els estudis i més facilitats per als joves que vulguin realitzar art urbà.