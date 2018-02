Antonio Baños parlarà a Manresa d'Òmnium i la república catalana

Divendres a les 7 del vespre, el periodista Antonio Baños, portaveu de Súmate i membre del Secretariat Nacional de l´ANC, conduirà una conferència-col·loqui, oberta a tothom, a l´Espai Òmnium, de Manresa (c. de Sobrerroca, 38), sobre el paper d´Òmnium en l´eixamplament de l´espai social de la República Catalana.

Després de la conferència-debat, es farà l´assemblea anual ordinària de socis d´Òmnium Bages-Moianès, que s´ha convocat per a les vuit del vespre (en primera convocatòria) i a dos quarts de nou del vespre (en segona convocatòria). Durant la trobada, es farà balanç del darrer any i definirà la proposta de pla de treball per al 2018.