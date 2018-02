La plantada popular d'arbres al Cardener es farà aquest dissabte a la tarda

Dissabte, a les 4 de la tarda, es farà finalment la plantada d'arbres prevista inicialment per al 4 de febrer i que es va ajornar per la pluja. Tindrà lloc a la riba del Cardener, entre el Pont Vell i el pont de la Reforma, i el punt de trobada serà a la rotonda de Sant Marc, a les 4. Al llarg de la tarda, es duran a terme diverses accions: una breu formació sobre el bosc de ribera, fer els forats on plantar els arbres, regar-los, recollir deixalles i arranjar un corriol vora el riu. Es demana als participants que portin impermeable, per la possibilitat de pluges, tot i que no es preveu que siguin intenses.

A més de la ciutadania que ho desitgi, aquesta plantada comptarà amb la participació de l'Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluch i de joves que participen en diversos programes d'inclusió de l'Ajuntament, com Joves Nucli Antic (JNA), la Ludoteca Ludugurus i el Casal-Ot, que s'han compromès a regar els arbres al llarg de l'any per tal d'afavorir-ne la supervivència. Convé que tots els participants que en disposin, portin alguna eina per fer forats, ja que no n'hi haurà per a tothom.



Fer créixer i millorar la biodiversitat del bosc de ribera

Amb aquesta plantada popular es vol contribuir a fer créixer el bosc de ribera del Cardener al seu pas per Manresa. El bosc de ribera és un dels boscos més productius i ufanosos del clima mediterrani, gràcies a la disponibilitat d'aigua, i acull a una gran quantitat d'espècies animals, d'entre les quals cal destacar la gran diversitat d'aus aquàtiques. Així, esdevé un oasi de natura en si mateix, i a la vegada exerceix de corredor ecològic entre altres espais naturals.

Disposar d'un bosc de ribera al costat de casa contribueix a netejar l'aire de la ciutat, permet gaudir de l'observació de plantes i animals diversos, i ofereix un espai ombrívol i fresc on passejar o corre els mesos de calor.

L'acció que es portarà a terme dissabte s'emmarca en un conjunt d'accions que ja s'han fet els darrers anys al Cardener, com ara la creació del parc de la zona del Pont Nou en un indret prèviament ocupat per barraques, horts i edificis en ruïnes. Així mateix, la regidoria d'Entorn Natural ha sol·licitat diverses subvencions a la Generalitat i a la Diputació de Barcelona per millorar la connectivitat entre Manresa i Sant Joan de Vilatorrada al llarg del riu i millorar la biodiversitat del seu bosc de ribera.

Des de la Regidoria d'Entorn Natural es promouran noves accions de voluntariat ambiental, com a eina de millora de l'entorn natural i, a la vegada, d'educació i sensibilització ambiental. Des de la regidoria s'entén que aquells ciutadans que s'han esforçat en millorar un espai natural seran els primers en voler-lo conservar, i que aquesta coresponsabiltizació és una de les principals garanties d'èxit de qualsevol projecte.

A la vegada, també es preveu dur a terme diverses activitats lúdiques per donar a conèixer el riu entre la ciutadania. Entre aquestes activitats, cal destacar la Festa del Riu, programada el dissabte 2 de juny, com a acte central de la Capitalitat Cultural de Manresa 2018.

Tot plegat ha de representar un nou pas important per fer del Cardener un dels principals actius de la ciutat, un parc de referència per a tota la ciutadania, un indret on es combinin l'oci, l'esport i la vida salvatge, on es compaginin els usos socials i els beneficis ambientals.



Cardenal Lluch, JNA, Ludugurus i Casal-OT

La plantada popular serà possible gràcies a la participació de més d'un centenar de joves, tant de l'Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluc com dels joves participen en diversos programes inclusió de l'Ajuntament, com els Joves del Nucli Antic, la ludoteca Ludugurus i el Casal-Ot.



L'Agrupament Escolta i Guia Cardenal Lluch és una entitat d'educació en el lleure ubicada al carrer Vallfonollosa, sota la Seu, molt a prop de l'espai de la plantada. Creat el 1951, és l'agrupament més veterà de la ciutat, compta amb vora una trentena de caps i més d'un centenar d'infants i joves. Des de l'any 2010 tenen apadrinat un tram de l'itinerari del Cardener al Llobregat, i al llarg d'aquests anys han dut a terme diverses accions per a la millora de l'espai.

Joves del Nucli Antic (JNA) és un projecte d'educació en medi obert, dirigides a aconseguir la inclusió social dels infants i joves d'entre 12 i 16 anys i millorar la convivència entre aquests i la comunitat. JNA duu a terme la seva activitat al Pati de l'edifici dels Infants de dilluns a divendres a les tardes fora de l'horari escolar. Quan hi ha vacances escolars, JNA intensifica les seves activitats aprofitant que els infants i els joves tenen més temps lliure, a través d'activitats esportives, torneigs, sortides, tallers, excursions. És un programa gestionat per Creu Roja i finançat per l'Ajuntament de Manresa.

La Ludoteca Ludugurus és un espai obert a tots els infants de 5 a 14 anys. L'objectiu és garantir el dret de l'infant i del jove al joc, col·laborant així en el seu desenvolupament integral, per això, la ludoteca està dotada d'un fons organitzat de jocs i joguines i altres elements lúdics. L'activitat diària consisteix en el desenvolupament del joc lliure i dirigit. També durant els dimecres es duu a terme l'espai de joc familiar on es pretén reforçar l'atenció dels familiars cap als infants. Esdevenint un espai on els familiars dels infants de Manresa podran gaudir d'una estona en família jugant amb els diferents jocs i joguines que trobem ala Ludoteca amb el suport de les educadores.

El centre obert Casal-Ot, en conveni amb el Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, acull cada dia 20 nens i nenes en situació de risc social, realitzant una tasca educativa a través de diferents activitats: Treball quotidià, celebració de festes populars, activitats extraescolars, sortides de cap de setmana, activitats d'estiu, entre d'altres, que duen a terme les educadores del centre juntament amb voluntariat de Creu Roja.