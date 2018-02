L'ús i el consum de l'aigua se sotmet a un judici aquest dilluns al teatre Conservatori

El cap de setmana ha donat el tret de sortida al principal gruix d'actes de les Festes de la Llum, que enguany les administren el Col·legi d'Advocats de Manresa. Del col·legi ha sortit una de les novetats del programa d'enguany: el judici de l'aigua i la llum. Se celebrarà dilluns a la tarda al teatre Conservatori. Es tracta d'un debat ciutadà en forma de judici entorn l'ús de l'aigua. La intenció és que sigui una activitat que es dugui a terme cada any per la Llum.



És un debat basat en el diàleg i l'argumentació, va explicar al pregó de la Llum el degà del Col·legi d'Advocats, Abel Pié. Va recordar que en el cas de Manresa el model de gestió de l'aigua és diferent al d'altres ciutats, ja que és a mans d'una empresa municipal: Aigües de Manresa.



Els protagonistes del debat judici seran alumnes de l'institut Lluís de Peguera. Dividits en quatre grups, presentaran demandes en nom de l'administració, d'una empresa subministradora, d'un grup de ciutadans i d'un col·lectiu ecologista. Hi haurà qui defensarà que l'aigua ha de ser gratuïta i també hi haurà argumentacions en contra. Es valoraran temes com els arguments jurídics, l'exposició, l'oratòria i l'estratègia de cadascun dels grups.



Com als judicis, hi haurà un jurat, fiscals, advocats, procuradors i sentència, que en aquest cas emetrà la jutgessa degana de Manresa Sílvia Mañas. L'acte el presentarà i moderarà el meteoròleg Francesc Mauri. El debat judici se celebrarà dilluns a partir de les 6 de la tarda al teatre Conservatori. L'entrada és lliure.



El dimarts els actes de la Llum començaran a les 4 de la tarda al parc de l'Agulla. Hi haurà activitats infantils i inflables, i a partir de les 5 començarà la III Marxa de les Cinc Mil Canes, fins a l'església del Carme. Les cinc mil canes és la distància que hi ha entre l'Agulla i el Carme, segons una antiga mesura de l'època medival. La marxa estarà ambientada amb fragments teatrals sobre la història de l'aigua a la ciutat.



El mateix dimarts, a partir de 2/4 de 7 de la tarda i fins al vespre, hi haurà l'itinerari d'art, llum i aigua «Jardins de Llum» pel centre històric de Manresa. A les 7 es durà a terme una visita guiada amb la il·luminació d'espelmes pel patrimoni medieval de Manresa. Començarà a la plaça Major.



A la mateixa hora Òmnium Cultural organitza l'Encesa de la Nova Llum. L'epicentre serà a la plaça Sant Domènec. Es repartiran 30.000 espelmes que es repartiran per tot el centre històric. A les 8 hi haurà l'escenificació del Teatre litúrgic a semblança medieval a l'església del Carme, que continuarà amb una processó d'espelmes fins a la plaça dels Infants, per rebre la llum i l'aigua.



El dimecres, dia de la Llum, el Pare Abat de Montserrat presidirà l'eucaristia al Carme. A continuació hi haurà la pujada i baixada del pilar de quatre a les escales del Carme, a càrrec dels Tirallongues, i posteriorment hi haurà la ballada de la imatgeria. Enguany s'alçarà un pilar commemoratiu del 25è aniversari de la colla castellera Tirallongues de Manresa.