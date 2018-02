Teatre, processó, llum i aigua per tancar el dia

MARTA PICH

Amb el trànsit tancat des de les 7 de la tarda a la Muralla del Carme i al carrer dels Infants a partir de la carretera de Vic i a l'accés a la plaça Infants des de plaça Europa, ahir al vespre van tenir lloc dos actes que no falten mai el dia abans de la Festa de la Llum. Per una banda, teatre litúrgic amb el Misteri de la Llum a l'església del Carme i, per l'altra, l'arribada de la Llum, l'Aigua i la Concòrdia al monument de la Llum, a la plaça dels Infants (a la fotografia).