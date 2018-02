Incidències al trànsit rodat i reforç del bus urbà amb motiu de la Fira de l'Aixada

La Policia Local de Manresa comunica que, amb motiu de la Fira de l'Aixada, a partir del divendres 23 de febrer a les 14 h i fins diumenge 25 a les 22 h, es tallarà el trànsit de vehicles de dversos carrers del Centre Històric de la ciutat. Així mateix, el diumenge, Bus Manresa, amb l'objectiu de facilitar la mobilitat a la ciutat i tenint en compte la bona resposta al servei l'any passat, es reforçarà la Línia de Festius (L6-L7), que connecta bona part dels barris amb el centre de la ciutat, passant de la freqüència habitual que és d'1 hora a 30 a una freqüència de 30 minuts.



Incidències de trànsit

El tall de trànsit en les dies i horaris esmentats es farà a l´alçada de:



Muralla del Carme, a partir del Mercat del Puigmercadal

Ctra. de Vic amb carrer Infants

Carrer Santa Llúcia amb plaça Sant Ignasi

Pl. Hospital

Carrer Pedregar amb plaça Pedregar

Els carrers interiors afectats per la fira que quedaran tallats a la circulació els dies 23, 24 i 25 de febrer seran els següents:



Cap del Rec

Muralla del Carme (Ctra.de Vic/muralla a plaça Infants)

Plaça Carme

Bda. Carme

Plaça Ignasi Malalt

Carrer Pedregar

Carrer Sant Miquel

Bda.La Seu

Carrer Vilanova

Plaça Gispert



Amb motiu del tall de trànsit de Muralla del Carme entre Cra. de Vic i plaça Infants es mantindrà l'accés i sortida de vehicles al pàrquing Puigmercadal i s'anul·larà la parada de transport públic interurbà Plaça Europa.

Els usuaris dels guals situats als vials interiors afectats pels talls de trànsit:

Carrers: Muralla del Carme, pl. Infants, Joc de la Pilota, pl. Carme, Vilanova, Cirera i Pl. Gispert:

El divendres 23 de febrer hauran de sortir abans de les 14h i podran tornar a accedir-hi a partir de les 22h (de les 14h a les 22h no es podrà accedir ni sortir dels guals).

El dissabte 24 i diumenge 25 de febrer hauran de sortir abans de les 10h i podran tornar a accedir-hi a partir de les 22h (de les 10h a les 22h no es podrà accedir ni sortir dels guals).

Carrers: Sobrerroca, Pl. Major, pl. St. Ignasi Malalt i Baixada Pòpul:

El divendres 23 de febrer hauran de sortir abans de les 14 h i podran tornar a accedir-hi a partir de diumenge 25 a les 22 h (de les 14 h a les 22 h de divendres a diumenge no es podrà accedir ni sortir dels guals).

Els usuaris dels guals situats a:



Carrers Dama, Llussà i Puigterrà de Dalt accediran pel carrer Sant Salvador i sortiran per carrer Flors de Maig

Carrer Pedregar accediran i sortiran per carrers Nou i Metge Planas

Carrer Talamanca accediran i sortiran per carrer Alfons XII

Carrer Vallfonollosa accediran i sortiran per Pl. d´en Creus

Carrers Santa Llúcia, Codinella i Galceran Andreu accediran i sortiran per Pl. Sant Ignasi

L'estacionament regulat (zona blava i zona verda) de Muralla del Carme, carrer Infants, solars de carrer Dama i pl. Mil-centenari no serà operativa. Amb motiu de la prohibició d'estacionament a plaça del Mil-centenari, els acreditats a estacionar en zona verda que utilitzen habitualment aquest aparcament podran estacionar a la resta de zones verdes del Centre Històric – Sector A (Pl. d´en Creus, Na Bastardes, Baixada Na Bastardes, Piques i pl. Pedregar).



Reforç del transport públic



El servei de transport públic urbà BUS MANRESA reforçarà la Línia LF Festiu (L6- L7) el diumenge 25 de febrer, amb freqüències de 30 minuts. Els horaris del servei especial es poden consultar també a través del web www.manresabus.com o al telèfon 93 875 7150.

Amb motiu de l'anul·lació de la parada de transport interurbà Plaça Europa, a partir de demà divendres 23 de febrer a les 14 h, els serveis que hi realitzen parada substituiran els seus recorreguts per realitzar parada a la Cra. Cardona núm. 11 (enfront parada Pompeu Fabra), per tal de continuar per la Muralla Sant Domènec en direcció a Pl. Valldaura. Per a consultes dels serveis interurbans afectats trucar al 93 874 68 00 (Estació d'Autobusos).