Un galliner a cel obert serveix d'avantsala de la Cova en plena preparació de la Manresa 2022

Al tros de terra que hi ha darrere la capella de Sant Marc, entrant a Manresa pel Pont Vell, i que fa d'avantsala del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana i santuari de la Cova, edifici insígnia de Manresa 2022, hi corren lliurement unes quantes gallines. Aquest terreny és propietat dels jesuïtes, que fa anys que el cedeixen per a usos hortícoles. Ara, però, als enciams i cols s'han afegit gallines i, el que és pitjor, lones de plàstic posades de qualsevol manera per evitar que les aus s'escapin. La mala imatge que ofereix l'espai és més que evident.

Informats d'aquesta situació, els jesuïtes han assegurat que parlaran amb la persona responsable de l'invent perquè el tregui. No fa pas gaire temps en aquest tros de terra el que hi havia era un hort que passava desapercebut. Ara, però, les gallines i tot l' attrezzo que les acompanya ofereixen una imatge pèssima d'una de les principals entrades a Manresa, mentre la ciutat s'esforça per preparar-se des de fa temps per aprofitar el 2022 el 500 aniversari de l'estada de sant Ignasi per atreure turisme.

Una avantproposta inclosa en el pla director de la Cova que lliga el barri de les Escodines amb el santuari amb un voladís (que aquest diari va explicar a bastament el 20 de febrer del 2016) inclou adequar un aparcament per a autobusos al terreny que hi ha darrere de la capella de Sant Marc, on ara campen les gallines.

Lones, plàstics, maons...



Tal com mostren les imatges que acompanyen aquesta pàgina, la imatge és molt deplorable. El responsable de les gallines ha posat diverses lones i plàstics pel perímetre del terreny que ocupa, un espai en el qual també hi ha una immensa varietat de sistemes constructius per aixecar-hi els petits murs que hi ha, des de maons amuntegats fins a branques i ciment. A l'interior del tros hi ha un parell de cadires de plàstic atrotinades, els cubells on el responsable de les gallines aboca el menjar, i més plàstics repartits aquí i allà.

Al costat de la valuosa feina realitzada per diferents ajuntaments de la ciutat els darrers anys per endreçar l'entrada sud a Manresa, que va servir per buidar d'edificis la falda del Puigcardener, fer la rotonda de Sant Marc, millorar els camins que enllacen el carrer de Sant Marc amb la Seu, buidar de cotxes i arreglar el solar a tocar del Pont Vell i l'entorn de la capella de Sant Marc i urbanitzar el camí rebatejat com de la Vall del Paradís, les gallines sota la Cova hi grinyolen d'allò més.