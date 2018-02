El CAE organitza el mes de març nou cursos i tallers

El CAE ha obert el període d'inscripcions per a les activitats que l'entitat organitzarà aquest mes de març.

Oferirà nou cursos i tallers: Com complir la llei de protecció de dades a les associacions; Tastet creatiu: taller de làmpades; Jocs de taula a l'aula: emocions en joc (adreçat a mestres); Tastet creatiu: trànsfers; Emociona't, expressa't... Juga! (per a dinamitzadors juvenils); Jocs de taula per a monitors; Guitarra 2 i Formació bàsica en manipulació d'aliments.

El dissabte 10 de març a les 11 del matí a la biblioteca infantil del Casino tindrà lloc el taller de jocs de taula en família Tots a taula: és l'hora de jugar.

Per a més informació podeu trucar al 93 872 57 89 o escriure un correu a cae@cae.cat.