La comunitat xinesa de Manresa es fa visible amb el primer festival celebrat a la ciutat

La comunitat xinesa a Manresa ha fet el primer pas per participar en la vida social de la ciutat amb la celebració del nou any xinès al centre de la ciutat. La festa, que ha tingut lloc aquest dissabte a la tarda, ha començat amb el tradicional ball de lleons -les danses en les que s´imiten els moviment d´aquest animal amb un cap gegant- a la plaça de Sant Domènec i ha continuat a l´Auditori de la Plana de l´Om amb una exhibició de música, balls i vestuaris xinesos. La celebració és la primera pedra de la nova entitat que aglutina els ciutadans originaris d´aquest país.

La curiositat que genera la cultura xinesa ah estat el detonant perquè els actes fossin un èxit. La primera presa de contacte entre la comunitat i la resta de la ciutadania ha atret un públic nombrós, i a l´exhibició cultural que ha tingut lloc a l´Auditori de la Plana de l´Om hi havia unes 170 persones, que és l´aforament màxim de la sala. Tot i que hi havia una representació important de xinesos que viuen a Manresa, la majoria dels assistents no en formaven part i hi han anat atrets per la curiositat.