Aigües de Manresa eleva el pressupost fins a un nivell de rècord amb 29 milions

El pressupost de l'empresa municipal Aigües de Manresa no para de créixer i el d'enguany serà de 28.763.164 euros, el més elevat que ha tingut mai. Per tenir una perspectiva del volum de l'empresa cal recordar que l'Ajuntament de Manresa té un pressupost per enguany de 86 milions d'euros, així que el d'Aigües de Manresa és just un terç del municipal.

El pressupost d'enguany de l'empresa municipal és gairebé 3 milions d'euros superior al del 2017, quan va ser de 25.816.500 euros, el que suposa un 11,4 % més.

L'anàlisi dels números dels darrers 10 anys mostren com el 2010 l'empresa va patir l'impacte de la crisi, es va estrènyer el cinturó i va baixar dels 22 milions d'euros d'anys anteriors als 18 milions.

A partir d'aquí tots els pressupostos excepte el corresponent a l'any 2017 han estat superiors al de l'any anterior, de manera que entre el del 2010 i el d'enguany hi ha una diferència de 10.416.759 euros, el que suposa un enorme increment del 57%.

D'aquesta manera, dels 18.346.405 euros de l'any 2010 es va passar a 18.817.414 el 2011; 20.124.465 el 2012; 21.528.707 el 2013; 22.095.638, el 2014; 25.246.436 el 2015; 26.485.486 el 2016 i els ja comentats 25.816.500 euros del 2017 i 28.763.164 euros del 2018.

El present pressupost d'explotació comprèn la totalitat de l'activitat de l'empresa, que inclou l'execució de les ampliacions de les xarxes de distribució, tant de Manresa com dels altres municipis als quals dóna servei, l'execució de les escomeses domiciliàries, i diversos treballs d'assistència tècnica en els àmbits de l'abastament, del clavegueram i del sanejament.

Els ingressos corresponents al subministrament d'aigua potable s'han previst considerant les noves tarifes proposades per a l'exercici 2018. Aquestes tarifes recullen, en el cas de Manresa, un increment mitjà del 2,5% respecte a les anteriors, i van ser aprovades pel ple municipal amb els vots favorables de CDC, ERC i CUP i l'abstenció de la resta de grups.