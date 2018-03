Gairebé 10 milions d'euros d'inversió previstos enguany

El Pla d'Inversions per a l'any 2018 d'Aigües de Manresa té un import total de 9.832.195 euros (per veure la dimensió es pot dir que el de l'Ajuntament de Manresa és de 9,4 milions) del qual destaquen:

? 3.409.781 euros per a instal·lacions complexes especialitzades, que inclouen les instal·lacions elèctriques, les de impulsió, les de tractament, els dipòsits i la xarxa de distribució, dels quals 2.164.708 euros es destinen a la primera fase de la renovació de l'estació de tractament d'aigua potable de Dipòsits Nous.

? 1.034.073 euros a actuacions de renovació de la xarxa arterial de Manresa i a millorar la xarxa de distribució.

? 211.000 euros a treballs a la captació de l'Agulla per la instal·lació d'un by-pass.

? 441.992 euros es destinen a edificis i altres construccions que inclou com a actuacions més significatives la construcció de la passarel·la a l'edifici de control de Dipòsits Nous amb una partida de 100.000 euros, la

redistribució de les tres plantes de l'edifici Sanmartí amb 160.000 euros, la pavimentació del pati de la zona de magatzem i edifici reactius amb 30.564,33, la impermeabilització i millores en el dipòsit de Bufalvent amb 100.000 euros, millores al dipòsit de Bellavista amb 35.427 euros i altres petites actuacions per un import de 16.000 euros.

? 60.000 euros a les instal·lacions de telecontrol.

? 91.000 euros a projectes i actuacions de seguretat.

? 606.895 euros per a l'adquisició d'elements de transport, maquinària, utillatge, equips de laboratori, mobiliari i equips oficina i hardware i software informàtic, que es detallen en 232.000 euros de software informàtic, 68.700 euros dels equips de laboratori, 117.195 euros de maquinaria, instal·lacions i utillatge, 124.000 euros d'elements de transport, 55.000 euros de hardware i 10.000 euros de mobiliari i equips d'oficina.

? 30.000 euros per a l'adquisició de títols de propietat dels propietaris plomistes.

? 855.987 euros per a la participació en diferents projectes municipals i per fer front a les actuacions incloses en els Plans Directors dels municipis.

? 1.117.594 euros per l'execució dels treballs inclosos en el pla anual de reposicions i millores dels municipis.

? 412.471 euros per a la liquidació de les concessions i fons propis municipals.

? 222.096 euros a actuacions diverses per la millora del Parc de l'Agulla.



Clavegueram

? 1.409.540,34 euros per a la renovació i millora del clavegueram en diversos carrers i la redacció de diferents projectes i direccions d'obra, als que es destinen fins a 356.292,29 euros, les actuacions a la solera del Torrent Predicadors en el seu tram del passeig de Pere III –plaça Onze de Setembre amb 215.000 euros; les fases 1 i 2 de la rehabilitació del col·lector del car-rer Súria-Abat Oliba amb 208.630 euros; el revestiment de la claveguera del carrer Martí i Pol amb 145.000 euros; la renovació de la claveguera a la zona de la Font dels Capellans en el creuament del Ferrocarril de la Generalitat de Catalunya amb 238.000 euros; les actuacions al carrer Bonsuccés amb 52.000 euros; el clavegueram del carrer del Forn amb 61.261euros; el sanejament de sector Sol i Aire amb 66.000 euros i les fases 1 i 2 de l'ampliació del clavegueram de la carretera de Vic (Pujada Roja) amb 67.357 euros.



Piscines municipals

? 302.320 euros per a inversions a les piscines municipals. Destaquen, a més de la redacció de diferents projectes i direccions d'obra, al qual es destinen fins a 88.677 euros, les actuacions a la sala de fisioteràpia i nutricionista amb 35.343 euros; per l'adequació i ampliació del pàrquing, accessos i tanca perimetral per remodelació de la Via Sant Ignasi 90.000 euros; per la implementació de mesures d'estalvi energètic amb la substitució dels projectors de la piscina i els fluorescents per sistema de leds 17.800 euros; l'adquisició del bar-restaurant amb 26.000 euros i els 44.500 euros restants es destinen a petites actuacions de millora i adquisicions d'utensilis i eines.