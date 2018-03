El ple de Manresa rebutja els atacs contra la immersió lingüística

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat una moció en la què rebutja l'intent de segregació dels escolars per causes lingüístiques. La moció en defensa de l'escola catalana presentada per CDC, ERC i DM s'ha aprovat amb el supot de la CUP i del PSC i els vots en contra de Ciutadans.

La moció rebutja els atacs contra la immersió lingüística a Catalunya i la voluntat "d'alguns partits polítics de trencar el model d'escola catalana i incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a l'escola catalana. Iniciativa que busca dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l'Estatut de Catalunya i de la consensuada Llei d'Educació. La cohesió social és una línia vermella infranquejable".

La moció també defensa la institució escolar que ha mantingut vives la llengua i les tradicions del país. Assegura que "és fruit de tot això el fet que avui Catalunya compti amb una molt rica experiència pedagògica i d'innovació educativa, amb un ampli i molt divers teixit associatiu i amb un conjunt plural d'iniciatives educatives".