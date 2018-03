Junyent destaca «el canvi brutal» de la Mion durant l'etapa de 17 anys de Porcel

«Aquest barri ha millorat moltíssim gràcies a la feina de tothom i al lideratge de Juan José Porcel». Amb aquestes paraules, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va elogiar ahir la tasca que l'històric president veïnal de la Mion ha desenvolupat en els últims 17 anys, una llarga etapa en la qual el barri ha fet «un canvi brutal», va afegir. Porcel va deixar ahir oficialment el càrrec en una assemblea multitudinària que va servir per elegir el nou substitut: Agapito López.

L'alcalde, convidat a la part final de l'assemblea juntament amb altres portaveus de grups polítics de Manresa, va fer el discurs de cloenda. Junyent va assegurar que ha après «molt» de la tasca lluitadora de Porcel, de qui va dir que «en aquests 17 anys s'ha consolidat com un ciutadà reivindicatiu i honest» i es va mostrar segur que «continuarà lluitant pel barri».

Les paraules de Junyent van ser posteriors a les de Juan José Porcel, que es va mostrar visiblement emocionat i agraït per l'homenatge, però que no va tenir pèls a la llengua quan va assegurar públicament davant de l'alcalde i del regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, que ningú del barri «no votarà cap polític a les pròximes eleccions» si l'Ajuntament no compleix aquest 2018 la urbanització del Camí de la Gravera. Aloy va respondre que, un cop s'esculli l'empresa guanyadora de l'obra, els treballs han de començar «d'aquí a aproximadament un mes».

Aloy també va tenir paraules d'elogi cap a Porcel i cap a una associació de veïns «tan activa», com ho demostra que en l'assemblea d'ahir hi van participar prop de 150 persones de la Mion. Un barri «lluitador», va dir, que ha aconseguit els últims anys poder-se sentir «més a prop» del centre.

Junyent i Aloy van parlar en nom de CDC i ERC, respectivament. A l'assemblea també hi van ser convidats els portaveus dels partits de l'oposició, tot i que al final només hi van assistir la CUP i el PSC (Ciutadans i Democràcia Municipal no hi van enviar cap representant). El portaveu de la CUP, Jordi Masdeu, va felicitar la tasca de tots els veïns, ja que va assenyalar que «si vosaltres no pressionéssiu el Porcel, el Porcel sol tampoc no podria pressionar res». Al seu torn, el cap del PSC, Felip González, va elogiar la «persistència» del president sortint «fins aconseguir el que el barri necessitava». Tots els portaveus van destacar que la Mion és l'única associació de veïns que cada any omple la sala a l'assemblea.

Porcel no va parlar gaire davant dels polítics perquè ja ho havia fet abans que arribessin. «Quan vaig entrar a l'associaicó de veïns, la meva idea era canviar el barri en positiu, perquè érem a la cua de la resta de la ciutat. Me'n vaig molt satisfet. Hem aconseguit moltes de les coses que em vaig marcar. El barri està molt diferent», va assegurar emocionat enmig dels aplaudiments. «Érem un barri perifèric, però hem pogut integrar-nos dins la ciutat molt dignament», va afegir. «Me'n vaig molt orgullós», va concloure.

El nou president, Agapito López, ja formava part de la junta i fa 38 anys que viu al barri. «És un honor i un orgull substituir Porcel», va dir López, i es va comprometre a continuar la tasca reivindicativa cap a l'Ajuntament.