Es presenta una nova edició de la Marxa del Pelegrí carregada de novetats

En arribar la primavera, la Marxa del Pelegrí escalfa motors per a la celebració d'una nova edició, la quarta, que ve carregada de novetats amb l'objectiu de posar en valor i donar a conèixer la bellesa paisatgística i patrimonial de l'últim tram del Camí Ignasià.

Enguany aquesta prova, inclosa en el projecte Manresa 2022, presenta la creació de dues noves modalitats que complementen el recorregut tradicional de 26 quilòmetres entre Montserrat i Manresa. Seran els recorreguts "Lluvià" i "Oller", sortida des de Manresa, i de 15 i 10 quilòmetres, respectivament, amb la voluntat d'apropar la prova a un públic més divers.

La Marxa del Pelegrí està organitzada per l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme i Fires de Manresa, compta amb el suport dels ajuntaments de Monistrol de Montserrat, Marganell, Castellgalí i Castellbell i el Vilar, del Patronat de la Muntanya de Montserrat, el Monestir de Montserrat, el Consell Comarcal del Bages, l'Obra Social "La Caixa", el Grup Llobet, i altres entitats i empreses del territori.

Els detalls d'aquesta 4a edició han estat presentats avui, al nou Refugi del Pelegrí de la població de Castellgalí, en un acte que ha comptat amb la presència de l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno; del tinent d'alcalde, regidor de Turisme, Habitatge i Barris de l'Ajuntament de Manresa, Joan Calmet; del gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa, Albert Tulleuda i de la tècnica d'esports de l'Ajuntament de Manresa, Begoña Galdamez; així com de representants d'esponsors i entitats col·laboradores de la prova (Fundació la Caixa, Grup Llobet i Grup Sardanista Dintre el Bosc).

Cristòfol Gimeno ha mostrat la satisfacció i l'agraïment per la celebració de la presentació de la Marxa al seu terme municipal, en el nou Refugi del Pelegrí, així "poder contribuir de la millora manera possible des del Castellgalí per donar servei i fomentar el darrer tram del Camí Ignasià".

Joan Calmet ha recordat que la Marxa forma part del projecte Manresa 2022, "que interpel·la directament a la ciutat de Manresa però que cal tenir en compte, pel que fa al Camí Ignasià, que les coses les hem de fer entre tots perquè sinó no funcionen". El tinent d'alcalde i regidor de Turisme ha subratllat que "el tram 27, la darrera etapa del camí és un recorregut preciós, des del punt de vista paisatgístic, cultural i patrimonial". Finalment ha agraït el suport els espònsors "sense els quals no seria possible aquest esdeveniment, ni per mantenir la qualitat de la prova".

Finalment, Albert Tulleuda i Begoña Galdámez han anat desgranant totes les novetats dels recorreguts i la voluntat de posar en valor espais com la Torre Lluvià, l'Oller del Mas i el carrer del Balç "per guanyar públic familiar i tenir altres alternatives atractives per a les persones que potser el recorregut de 26 quilòmetres és massa llarg".



Caminada popular no competitiva



Un any més, la 4a Marxa del Pelegrí serà una caminada popular no. La Modalitat Montserrat, de 26 quilòmetres de recorregut i amb un desnivell positiu de 600 metres, és la modalitat feta a les tres passades edicions i es correspon amb l'itinerari de l'etapa 27 del Camí Ignasià. La sortida serà entre les 8 i les 8.30h del matí a Montserrat i, per qui ho vulgui, també hi haurà servei de tren i cremallera fins a Montserrat, a partir de les 7.19h.

Les dues noves modalitats d'aquest any tindran una sortida conjunta a les 9:00h de la plaça Major de Manresa, recorren l'entorn de l'Anella Verda i s'uneixen amb la Modalitat Montserrat a l'avituallament de l'Oller del Mas fins a finalitzar al carrer del Balç.

La Modalitat Lluvià, de 15 quilòmetres de recorregut, i amb un desnivell positiu de 250 metres. Es podrà gaudir de la Torre Lluvià o el Gorg Blau, un dels principals atractius de l'Anella Verda. La Modalitat Oller, de 10 quilòmetres de recorregut, i amb un desnivell positiu de 189 metres.



Inscripcions, preus i avituallaments



Com en altres edicions les inscripcions es podran fer de manera anticipada a través de la web de manresaturisme.cat, o presencialment, a l'Oficina de Turisme de Manresa (Pl. Major, 10, telèfon 93 878 40 90). Les inscripcions ja estan obertes des del dia 15 de març

Els preus de les inscripcions anticipades per les diferents modalitats són:

Modalitat Montserrat: 10 euros (15 euros amb servei de transport).

Modalitats Lluvià i Oller: 8 euros

Packs familiar (1 adult + 1 menor)

Montserrat: 12,5 euros (22,5 amb servei de transport)

Lluvià i Oller 12 euros

Tots els preus s'incrementen 5 euros si la inscripció és el mateix dia, si no s'ha arribat al límit de 700 participants.

La modalitat Montserrat inclou 5 avituallaments al llarg del recorregut de 26km, més a la sortida. Hi haurà entrepà de botifarra a l'avituallament de Sant Cristòfol de Castellbell, on el mateix dia se celebra la fira del Montserratí, de productes de proximitat. A la modalitat Lluvià s'inclouen dos avituallaments i la modalitat Oller un, més la sortida d'ambdós a la plaça Major. A més a més, totes les modalitats comptaran amb avituallaments amb productes exclusius i saludables del Grup Llobet, assegurança i una samarreta tècnica.



Una nova arribada



Una altra novetat d'enguany serà l'arribada al carrer del Balç de Manresa, un conjunt patrimonial únic que permet descobrir com era la Manresa del segle XIV. A més a més, hi haurà un tast de productes del pelegrí englobats dins del projecte Manresa 2022: cervesa del Pelegrí, gentilesa de Cerveses Artesanes Guineu, Brou del Pelegrí, gentilesa d'Aneto, Dolç del Pelegrí, gentilesa de Forn de Cabrianes i Mossec del Pelegrí, un producte nou d'aquest any gentilesa de Porc del Palou.

A l´arribada, també s´oferirà una sessió de ioga, per a regenerar cos i ment després del pelegrinatge, a càrrec d'Aura Ioga.

Concurs d'Instagram #marxadelpelegrí i altres serveis



La 4a Marxa del Pelegrí torna a impulsar un concurs d'Instagram, per tal d´incentivar que els participants comparteixin la seva experiència a les xarxes socials, concretament a Instagram. Així doncs, es pretén que a través de l´etiqueta #marxadepelegrí, Instagram s´ompli de fotografies dels paisatges, racons i moments que formen el recorregut de la caminada, des de Montserrat fins a Manresa.

De totes les fotografies, se n´escolliran tres, que seran les premiades.



Paquet de cap de setmana



La darrera novetat de la Marxa d'aquest any és la incorporació de l'opció de paquet de cap de setmana, per tal que la gent que vulgui fer la marxa i no sigui de Manresa, pugui venir dissabte, passar el dia a la ciutat (incloent visites guiades), allotjar-se i començar la marxa diumenge al matí.

El paquet és operat i comercialitzat per Bages Terra de Vins i es podrà reservar tant des de la web de turisme de Manresa com des de la Web de Bages Terra de Vins.



El camí d´Ignasi



L´objectiu de la caminada és seguir la petjada del pelegrí Sant Ignasi, que el 25 de març de 1522 baixava de Montserrat en el seu pelegrinatge des del País Basc cap a Jerusalem, i arribà a Manresa, on durant la seva estada d'onze mesos va viure una profunda transformació espiritual que el va portar a redactar els Exercicis Espirituals i, posteriorment, a fundar la Companyia de Jesús.

Es tracta d´una activitat dins el Projecte Manresa 2022, que es presenta com una aposta estratègica de la ciutat, transversal i participativa, amb l'objectiu de celebrar els 500 anys de l´arribada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa.