Un centenar de persones a la sessió formativa per a la prevenció de la violència masclista a les xarxes

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament de Manresa i l'equip comarcal del Bages del protocol d'actuació en casos de violència masclista en l'àmbit de la parella a Manresa i el Bages han organitzat una xerrada sobre violència masclista, les tecnologies de la informació i les xarxes socials, que ha tingut lloc aquest divendres al Palau Firal de Manresa. Hi han participat a l'entorn de 100 professionals de tots els àmbits: social, sanitari, advocacia, ensenyament, etc, que han mostrat un gran interès en aquesta formació.

La sessió tenia com objectius assessorar els professionals per prevenir i recomanar patrons de seguretat a les dones que han patit o pateixen situacions d'abús a les xarxes socials i/o terminals mòbils; i la seva validesa en un procés penal. La sessió a a càrrec de Miquel de Paz, agent de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de l'ABP del Bages dels Mossos d'Esquadra, i Laia Rius Costa, fiscal de l'àrea de Manresa, Igualada i Vic i s'emmarca dins de les actuacions de prevenció i actuació de la violència masclista en el nostre territori. També hi ha estat president la regidora de la Dona de l'Ajuntament de Manresa, Cristina Cruz, que ha fet la presentació; i Ester Jódar, advocada del SIAD Manresa.