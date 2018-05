Des de la passarel·la del Guix cap a l'Agulla fent més drecera

La inversió de 78.000 euros que s'està fent a l'entorn de la passarel·la del barri manresà del Guix, al costat dels Bombers, ja permet veure com serà la nova connexió de la via verda entre Manresa i Sant Fruitós.

Si fins ara calia passar pel pàrquing dels Tous, que deixa la porta una mica oberta perquè caminadors i ciclistes puguin seguir el seu recorregut cap a la passarel·la i anar en direcció al camí del Grau o altres rutes indicades, la nova connexió permetrà accedir i sortir directament des del primer nivell de la rampa.

És un dels projectes que ha posat en marxa el Consorci Urbanístic de l'Agulla, un òrgan supramunicipal format pels ajuntaments de Manresa i Sant Fruitós, no per ampliar el parc, sinó l'àmbit de l'Agulla perquè els ciutadans vegin que més enllà de la tanca tenen recorreguts per fer, endreçats, senyalitzats i en condicions.

Es tracta de construir un recor-regut per a vianants entre la passarel·la del Guix i el ramal de la Sèquia que va cap a Viladordis. S'està fent entre el Parc dels Bombers i la fàbrica Tous per relligar el regadiu de Viladordis i el del Poal amb l'Agulla com a nexe.