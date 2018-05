Manresa treballa perquè hi hagi un salari mínim de ciutat

Els regidors de l´equip de govern i d'altres grups municipals de l'Ajuntament de Manresa i representants d´entitats socials, empresarials i sindicals que van subscriure el Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social es van reunir a la FUB, en una sessió en què també van participar representants de les 21 entitats adherides. La sessió va iniciar un debat sobre el salari mínim de ciutat, una proposta que va explicar el regidor Josep Maria Sala, però per falta de temps es va acordar que un grup de treball abordarà el tema amb més profunditat.

La reunió va començar amb una benvinguda de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent. Posteriorment, diversos regidors van intervenir per presentar actuacions rellevants per a la ciutat en els àmbits d'ocupació, promoció de la ciutat, acció social i mercat de Puigmercadal. Van intervenir, per exposar les actuacions en aquests àmbits, els regidors de l'equip de govern Cristina Cruz, Joan Calmet, Àngels Santolaria i Jaume Arnau. Posteriorment hi va haver un torn obert de paraules, en què van intervenir representants de les entitats signants o adherides.

Segon pacte de ciutat

El Ple Municipal del setembre de 2015 va aprovar, a proposta de l´equip de govern, la renovació del protocol del Pacte de Ciutat per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Socialper a l´actual mandat, que s´estructura en base a les mateixes coordenades tècniques i de format amb què va ser articulat el primer Pacte de Ciutat el 2013.

Els signataris del Pacte són els grups municipals de CDC, ERC, PSC, C´s i el regidor adscrit Miquel Davins, la Cambra de Comerç, PIMEC, la Federació Empresarial de la Catalunya Central, UGT, CCOO, Creu Roja i Càritas. L´objectiu és combatre els efectes negatius de la crisi en les famílies, pal·liar les situacions de vulnerabilitat social i intentar contribuir a la recuperaci ó de l'activitat econòmica i l'ocupació a Manresa.

Les entitats adherides al Pacte són Amics de l'Art Romànic del Bages, Associació Catalana de Documentació Històrica, Arxiu Històric Fàbregas, Cambra de la Propietat Urbana de Manresa i el Bages, Centre de Formació Pràctica, Fundació Lacetània, Centre d'Estudis del Bages, Col·legi d'Advocats de Manresa, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, delegació Bages-Berguedà, Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, Dones Emprenedores i Innovadores de Manresa, DEIM, Escola Joviat, Fundació Ampans, Fundació CTM Centre Tecnològic, Fundació Universitària del Bages, Gest, In