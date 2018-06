La plaça de la Democràcia, escenari de les festes de la Mion-Puigberenguer

Hi tornarà a haver ball d´escuma arxiu particular

La plaça de la Democràcia de Manresa serà l'escenari principal de les festes de la barriada Mion-Puigberenguer i el Poal, que començaran avui al capvespre. A 2/4 de 8 es farà el pregó inaugural a càrrec de la responsable del centre cívic de la Mion, Lluïsa Gómez. Posteriorment hi haurà el cercatasques que recorrerà tot el barri i actuacions musicals.

Les activitats de dissabte començaran de bon matí amb una caminada popular pels camins del Poal, que sortirà també de la plaça de la Democràcia i que s'acabarà amb un esmorzar per a tots els participants. Al migdia, ja novament a la plaça, hi haurà una exhibició de zumba i, a l'hora del vermut, una mostra de màgia.

A les 6 de la tarda es farà una demostració de balls en línia. A partir d'aquí, els actes se succeiran els uns als altres. Hi haurà una mostra de danses d'arreu del món, el concert de festa major a partir de les 8 del vespre i, a continuació, un sopar popular. Els tiquets per participar-hi s'han d'adquirir al local de l'associació de veïns, al carrer de la Florida. A partir de 2/4 d'11 hi haurà el ball de festa major.

L'endemà, diumenge, els veïns es despertaran amb una exhibició d'aerodance, i a 2/4 d'11 hi haurà una xocolatada popular. Durant tot el matí hi haurà activitats per a la canalla com atraccions, inflables, concursos i jocs, que culminaran amb un espectacle infantil i una festa de l'escuma.

Per al migdia s'ha programat el dinar del soci. Una arrossada gratuïta per a tots els socis de l'associació de veïns del barri. A partir de les 5 hi haurà una tarda rociera i les festes es clouran a 2/4 de 8 del vespre.

Amb motiu de les festes de la barriada Mion-Puigberenguer hi haurà talls de circulació al carrer Callús, entre el Cadí i el Sant Antoni Abat. Començaran avui divendres a la tarda; dissabte hi seran des de 2/4 de 9 del matí fins a les 2 de la matinada, i diumenge, des de primera hora del matí fins a les 9 del vespre.