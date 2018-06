La PAHC impedeix a l'Agència de l'Habitatge un desnonament

Ho han tornat a fer. Una quarantena d'activistes de la PAHC Bages van aconseguir ahir aturar i ajornar (encara sense nova data) el desnonament d'un matrimoni que viu al Bloc 2 de la plataforma antidesnonaments, el del carrer Girona de Manresa. La portaveu de la PAHC Bages, Salma Rotzom, va explicar ahir que la Zhara i el seu marit van ocupar un dels dotze pisos del bloc del carrer Girona (que és propietat de la Sareb, però que actualment gestiona l'Agència Catalana de l'Habitatge) i que la seva intenció era pagar un lloguer social com fan la majoria de les famílies que viuen al bloc.

L'Agència Catalana de l'Habitatge, però, es va negar a acceptar la petició, perquè la Zhara i el seu marit havien rebutjat anteriorment un habitatge perquè «no podien fer front al pagament per donar d'alta els comptadors d'aigua i de llum i perquè era massa petit per a ells», segons fonts de la PAHC. Per tot això, l'Agència Catalana de l'Habitatge va denunciar l'ocupació de l'habitatge per part del matrimoni al jutjat i, tot i que la PAHC va interposar-hi recurs, l'ens públic va demanar que s'executés la sentència.

Des de 2/4 de 12 del migdia, unes 40 persones es van aplegar davant del número 41 del carrer Girona per impedir el desnonament. Pocs minuts després de les 12 del migdia, i després que el matrimoni afectat, representants de la PAHC, tècniques de Serveis Social i la comitiva judicial negociessin, es va acordar aturar el desnonament fins a nova data. La PAHC reclama a l'Agència Catalana de l'Habitatge que signi un contracte de lloguer social a les tres famílies que actualment no en tenen per viure al bloc del carrer Girona.