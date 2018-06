El causant de l'accident mortal d'Artés dóna positiu per drogues

Els Mossos d'Esquadra han detingut el jove francès de 23 anys que conduïa el cotxe que dimarts a la tarda va xocar contra un camió aturat en un voral de la C-25, a prop d'Artés, tot provocant la mort dels dos passatgers del mateix vehicle. El conductor, únic supervivent del cotxe, va donar positiu en el control de drogues.

Segons va informar ahir el cos policial en un comunicat, els Mossos van detenir el jove conductor, de nacionalitat francesa i amb domicili a França, com a presumpte autor de dos delictes d'homicidi per imprudència greu.

Els fets van succeir dimarts, al voltant de les 18.40 hores, quan hi va haver una col·lisió entre un camió i un turisme al quilòmetre 146 de la carretera C-25, dins el terme municipal de Sallent, molt a prop de la sortida d'Artés. El cotxe, que circulava en sentit Manresa, va xocar contra un camió que estava ben estacionat i senyalitzat en un voral, a causa d'una avaria.

Com a conseqüència de la topada, van morir els dos passatgers francesos que anaven en el cotxe, un noi de 24 anys i una noia de 19 anys. El conductor del turisme va donar positiu per consum de drogues a la prova indiciària que se li va realitzar. Tot i que encara continuava ingressat a l'hospital de Manresa, ahir a la tarda va ser detingut per dos delictes d'homicidi per imprudència greu. En les properes hores, és previst que se li prengui declaració per la seva presumpta implicació en les dues morts.