Dones marroquines de Manresa protesten contra l'elit de Rabat

L'Associació Al Noor, que aglutina dones de procedència marroquina a Manresa, va fer una recollida de firmes ahir a la tarda per sumar-se a les importants protestes que des de fa setmanes tenen lloc al país alauita contra tres grans marques amb seu a Marroc: llet Centrale, aigua Sidi Ali i gasolineres Afriquia. A la plaça de Crist Rei van instal·lar una taula per fer la recollida de firmes i exhibien pancartes demanant més justícia social. Hi havia, sobretot, noies joves de l'entitat i alguns nois. Les protestes i el boicot a les marques, que tenen vincles amb l'elit governamental i econòmica del Mar-roc, han posat fi, aquesta mateixa setmana, a la carrera política del ministre d'Agricultura i Pesca, Aziz Ajanuch, una de les grans fortunes del país.